Escola de Gastronomia Chef Gourmet chega a Ponta Grossa

* Por: - 25 de novembro de 2021.

Ponta Grossa/PR 25/11/2021 – Neste momento em que o mercado está retomando, setores voltados ao segmento da Gastronomia vêm ganhando força e gerando inúmeras oportunidades de trabalho

Empreendimento oferece cursos para capacitar profissionais e atender entusiastas da Gastronomia

A segunda unidade da Escola de Gastronomia Chef Gourmet no Paraná inaugurará no dia 04 de dezembro, na cidade de Ponta Grossa. O empreendimento chega ao município com o objetivo de capacitar profissionais e atender entusiastas da Gastronomia. Com uma metodologia de ensino 100% prática, a escola oferecerá cursos nas áreas de gastronomia, gestão e turismo, ministrados por chefs com ampla experiência de mercado. Serão mais de 450 m² divididos em três andares, com infraestrutura completa para proporcionar experiências e aulas dinâmicas aos alunos.

À frente do empreendimento estão as irmãs Janice e Kátia Kfiatkovski. Janice é empreendedora nata desde os 17 anos, enquanto Kátia é formada em Ciências Contábeis e empresária há mais de 8 anos. Ambas possuem qualificações voltadas para gestão de empresas e negócios. “De origem polonesa, desde cedo vivemos a tradição dos antepassados que vieram para o Brasil e se destacaram com a força do trabalho, a fé e sua farta gastronomia”, destacam. Ao falar sobre a escolha do empreendimento e cidade, as irmãs destacam que optaram por Ponta Grossa pelo potencial de crescimento e posição geográfica da região. “Desde toda nossa trajetória empreendedora, temos grande paixão pelo segmento educacional, que transforma vidas”, complementam.

Entre as metas do empreendimento, está o atendimento de 400 alunos até o final de 2022. Além disso, a unidade irá gerar 12 novos empregos, com processo seletivo ainda em andamento. “Neste momento em que o mercado está retomando, setores voltados ao segmento da Gastronomia vêm ganhando força e com isso gerando inúmeras oportunidades de trabalho e renda extra”, destacam Janice e Kátia.

Inicialmente, a escola oferecerá os cursos de: Chef de Cuisine, Chef de Cozinha por Hobby, Chef Junior, Chef de Panificação e Confeitaria, Bartender, Chef Boucherie, Sommelier, Gestão de Negócios, Inglês Cultural. Uma das principais apostas das proprietárias é o curso de Chef de Cuisine. “Ele tem a finalidade de preparar profissionais completos para atuar no mercado gastronômico nacional e internacional”, pontuam. As matrículas para os cursos iniciarão no dia 06 de dezembro.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está em expansão pelo Brasil.Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, WhatsApp (42) 98886-1000 ou Instagram www.instagram.com/chefgourmet.pontagrossa. A Chef Gourmet Ponta Grossa está localizada na Rua Dr. Paula Xavier, 580, no bairro Estrela.

Website: http://www.escolachefgourmet.com.br