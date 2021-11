Aliados no rejuvenescimento da pele são apostas das clínicas estéticas

Compartilhe Facebook

26 de novembro de 2021.

São Paulo 26/11/2021

É normal que à medida que a pessoa envelhece, a hidratação e elasticidade da pele diminuam, favorecendo o aparecimento de rugas, marcas e manchas na pele. Os procedimentos estéticos e dermatológicos podem ser usados com o objetivo de promover o rejuvenescimento da pele, melhorando a elasticidade, diminuindo a flacidez e reduzindo as linhas de expressão.

Rejuvenescer sem precisar submeter-se a uma cirurgia plástica é o desejo de muitas pessoas. A dermatologista Laíse Leal explica que existem 4 opções que substituem a plástica, alinhados a hábitos mais saudáveis e a eficiência natural do corpo.

1. Harmonização facial com ácido Hialurônico

Muitas pessoas buscam a “pele perfeita” com uma rotina minuciosa de cuidados faciais. Uma maneira de evitar intervenções invasivas como cirurgias plásticas, que parte da população teme enfrentar.

O procedimento de harmonização facial com aplicação de ácido hialurônico é comumente apresentado quando se fala de beleza funcional, corrigindo pequenas imperfeições no rosto. A médica ressalta pontos como:

“Eu avalio o paciente com movimentos do rosto e sem, mas sempre dou preferência se a pessoa sorrir, por exemplo, porque aí posso notar se ela precisa de um preenchimento. Sobre a aplicação de ácido hialurônico, essa é uma substância que o ser humano naturalmente já produz. Por isso, é muito difícil a rejeição. Ele dura aproximadamente um ano. Em alguns pacientes o prazo de duração é até maior do que esse. Ele faz estímulo de colágeno. Por isso, é um tratamento que mantém o rejuvenescimento”.

2. Botox: descanso nas expressões

Muitas celebridades já utilizaram essa técnica para alcançar uma expressão mais suave e descansada. Seus principais benefícios são:

• Suaviza linhas e marcas de expressão provocadas pelo envelhecimento;

• Minimiza efeitos da hiperatividade da musculatura do rosto;

• Aparência relaxada e rejuvenescida da pele.

“O botox é um nome comercial da toxina botulínica, que faz relaxamento muscular. O mais comum é utilizá-lo na parte superior da face, que é no arqueamento da sobrancelha, para deixar o olhar mais descansado. A gente paralisa o músculo, não dá volume à região. É pontual, demora em média 7 dias para começar a sentir os efeitos da paralisação. O pós-procedimento é simples e não precisa de repouso. O paciente volta para casa no mesmo dia, a única coisa que peço para o paciente é não praticar exercícios físicos nas 12 horas após o procedimento.”

3. Bioestimuladores contra a flacidez

Para quem deseja combater a flacidez, a especialista aconselha o uso desse procedimento aliado a hábitos saudáveis, como alimentação balanceada.

“Os bioestimuladores são muito bons para a flacidez de pescoço e também corporal. O que determina a quantidade de produto usado é a idade do indivíduo e também quão flácida está sua pele. Geralmente temos uma ampola por cada década a partir dos 30 anos. Porém, isso não é uma regra”.

4. Microagulhamento e produção e colágeno

Esse tratamento também é utilizado no tratamento contra melasma, as manchas que aparecem devido a um descontrole hormonal. Mas há também benefícios quanto ao propósito de rejuvenescer a pele.

“No microagulhamento são feitos pequenos furos na pele com o objetivo de induzir a produção de colágeno e elastina, que são substâncias que atuam no rejuvenescimento da pele e também no estímulo da regeneração celular”.

5. Jato de Plasma

O jato de plasma é um procedimento estético que pode ser utilizado no tratamento de rugas, linhas de expressão, manchas escuras na pele, cicatrizes e estrias. Esse tratamento é realizado com um aparelho de jato de plasma que aumenta a produção de colágeno e fibras elásticas, reduz o queloide e ainda facilita a entrada de ativos na pele.

