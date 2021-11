Katayama Alimentos disponibiliza serviço dedicado aos consumidores

Compartilhe Facebook

26 de novembro de 2021.

São Paulo 26/11/2021

Fale com a Nutri é um canal exclusivo para tirar dúvidas e obter informações confiáveis sobre o ovo e sua relação com a saúde, diretamente com quem entende do assunto

Como uma das principais indústrias avícolas do país, a Katayama Alimentos quis ir além de oferecer um portfólio de produtos de alta qualidade e investe na prestação de serviços de excelência aos seus consumidores.

O canal Fale com a Nutri é um destes serviços que se tornou um diferencial da empresa e que ganhou especial importância em tempos de pandemia, com o aumento das dúvidas e preocupação em relação à alimentação e saúde.

Disponível no site da empresa (www.katayamaalimentos.com.br), o canal on-line pode ser facilmente acessado a partir do preenchimento de dados básicos e os visitantes podem fazer as perguntas que são direcionadas a uma especialista e Consultora Técnica da Katayama Alimentos, a Dra. Milena Cornacini, Nutricionista Clínica, Esportiva e Ortomolecular, Mestre e Doutora em Nutrição, e responde às dúvidas e questionamentos em até 24 horas.

“Trata-se de uma prestação de serviço alinhada com nossa visão de responsabilidade social. Demonstra nosso comprometimento em fornecer produtos de qualidade e também informações confiáveis, fortalecendo nossa relação de transparência e parceria com os consumidores”, destaca Roberto Suguihara, Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo Katayama.

Compromisso com o consumidor

Com o confinamento durante a pandemia, ampliou-se a preocupação das pessoas com o bem-estar e a saúde da família. Com isso, os ovos, que são práticos, acessíveis, versáteis e nutritivos, passaram a ser consumidos com mais frequência. Mas ainda é comum haver mitos que envolvem o consumo do ovo e o canal Fale com a Nutri atua como um aliado para sanar as dúvidas.

Muitas vezes, as perguntas que surgem no canal são triviais, mas podem fazer diferença no dia a dia do consumidor. As principais informações solicitadas se referem aos nutrientes dos ovos; seu consumo e sua relação com a saúde. Para as dúvidas mais individualizadas e detalhadas, recomenda-se sempre uma consulta com profissional de nutrição.

Os meios digitais da Katayama Alimentos têm sido importantes para a divulgação dos benefícios dos ovos e para incentivar bons hábitos alimentares. A indústria avícola utiliza seu site, blog, suas redes sociais (Facebook e Instagram) e webséries para se aproximar dos consumidores.

O Canal Ovo de Novo, disponível na plataforma do YouTube, é outro caminho criado pela empresa para a difusão de informações práticas sobre o alimento. Nele, são apresentadas receitas culinárias com o ovo, incluindo opções funcionais criadas pela Dra. Milena Cornacini, orientadas para a melhor nutrição e proteção contra doenças.

Quem quiser conhecer mais sobre o universo dos ovos pode ainda acessar o blog da Katayama Alimentos (www.katayamaalimentos.com.br/blog) e se cadastrar para receber a newsletter, com conteúdos inéditos e complementares.

