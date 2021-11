Pesquisa mostra os melhores estados para estudar segundo opinião de 44.000 pais

Compartilhe Facebook

29 de novembro de 2021.

São José dos Campos, SP 29/11/2021 – Mato Grosso é um dos melhores estados para a educação de crianças e adolescentes.

Site realiza mapa da educação brasileira com opinião de mais de 44.000 pais. Com o intuito de ajudar milhares de pais, mães e responsáveis que se preocupam com o ensino das crianças, o Melhor Escola fez um levantamento de como está a média da educação de cada estado brasileiro.

O site de educação Melhor Escola realizou um levantamento para averiguar como está a educação em cada estado brasileiro. O levantamento considerou mais de 44.000 avaliações de pais, alunos, ex-alunos e professores, realizadas entre fevereiro de 2014 a outubro de 2021 na plataforma.

Além disso, para a pesquisa, participaram 21.439 escolas privadas e 17.428 escolas públicas de todos os estados do país. Sendo assim, os participantes deveriam atribuir uma nota entre 0,5 e 5 pontos para cada um dos seguintes critérios:

– Motivação dos estudantes;

– Infraestrutura física da escola;

– Participação da comunidade;

– Desenvolvimento socioemocional dos alunos.

Como resultado final, quem obteve a melhor avaliação geral foi o estado do Mato Grosso, com nota média de 4,45. Em relação à média de escolas particulares, o estado também se destacou, obtendo a média de 4,63. Já nas escolas públicas, quem obteve a maior nota foi o Paraná, obtendo a média de 4,38.

O levantamento completo com todas as médias dos estados brasileiros pode ser visto através do link a seguir: https://bit.ly/3CLRNWA

O site Melhor Escola foi criado em 2012, depois que seu idealizador, Juliano Souza, se frustrou ao não encontrar uma ferramenta que o ajudasse a escolher uma escola para seu filho. Hoje, o portal conta com informações de todas as 193 mil escolas brasileiras, além de avaliações de pais, alunos, ex-alunos e professores.

Em 2016, o site passou a fechar parceria com escolas particulares para divulgação e captação de alunos através da internet. Atualmente o portal conta com mais de 7.000 escolas parceiras de todo o Brasil.

Website: https://www.melhorescola.com.br/