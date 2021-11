Autora questiona o que é a verdade em obra com fundo religioso

30 de novembro de 2021.

Rio de Janeiro 30/11/2021

Em uma temática religiosa, autora lança história em que leva o autor a refletir sobre o que é verdade, bondade e maldade e como essas definições podem mudar dependendo do ponto de vista.

Há um ditado que diz que existem três verdades, a sua, a do outro, e a verdade de fato. Pensando nisso, muitas histórias já foram contadas, versões diferentes de um mesmo acontecimento, o que para um é a verdade, para o outro pode não ser e ainda existem casos de verdades embasadas em mentiras, ou seja, há muito para se contar.

Segundo definições de Oxford Language: verdade: substantivo feminino , 1. Propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade ou coisa, fato ou evento real. Para a filosofia, uma designação tradicional de verdade, diria que é aquilo que permanece inalterável a qualquer circunstância, um conceito que não está em concordância com o senso comum. Em “A Verdade de Abigail”, a autora Nina Lefleur põe em xeque o que é a verdade, e mostra que, pode se chegar a conclusões diferentes, dependendo da visão e de quem conta a história.

Já nas orelhas do livro a autora questiona o que é a verdade, e no decorrer da história mostra que, a verdade nem sempre é necessariamente aquela que foi escrita, e para poder descobri-la, é necessário o ponto de vista de todos os envolvidos. Quando isso não é possível, a sociedade deve questionar a veracidade e assim encontrar a verdade daquilo que foi apresentado sem provas. Ao longo do livro Abigail e Pedro, os personagens principais, vão mostrando como a verdade pode mudar dependendo de quem vê e vivencia o ocorrido.

Em uma leitura repleta de temas atuais, “A verdade de Abigail” promete levar o leitor da catarse pessoal aos questionamentos, o que proporciona reavaliar suas próprias crenças e preceitos. A obra aborda questões religiosas de uma forma atípica e sempre conecta cada personagem com Abigail e Pedro.

Além de ter o intuito de provocar o leitor sobre suas próprias crenças, ao longo do livro, quem mergulha na história também é levado a refletir sobre o que de fato é verdade, bondade e maldade e como essas definições podem mudar dependendo do ponto de vista, assim como a verdade de histórias contadas que se não forem observadas de todos os ângulos, pode ter seu desfecho modificado para sempre.

Website: https://www.autografia.com.br/produto/a-verdade-de-abigail/