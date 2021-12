Aliança busca fortalecer a gestão de frotas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 1/12/2021 – As empresas unem seus produtos e serviços com o desafio de desenvolver ações e tecnologias que influenciem positivamente a realidade do trânsito no Brasil

Duas empresas referenciais no segmento de frotas unem seus produtos e serviços para criar o mais relevante ecossistema de mobilidade corporativa da América Latina.

As áreas de frotas das organizações têm passado por inúmeras transformações alavancadas pela constante necessidade de inovação para tornar a gestão cada vez mais eficiente. Segundo uma pesquisa realizada em 2020 pela Mônaco com gestores de frotas a nível nacional, 65% revelam que devem focar seus investimentos em aquisição e melhoria das tecnologias para operação e 27% dos entrevistados indicam que seus investimentos têm como meta a otimização da frota por meio de treinamentos e gestão da segurança.

Além disso, a pesquisa também mostra que dos 10 principais objetivos dos gestores de frotas, os dois primeiros estão ligados a redução de comportamentos de risco e prevenção de acidentes, além da melhoria da frota através da aplicação efetiva da política estabelecida.

Diante desse cenário, a Mônaco Gestão de Frotas e a Fleeting Mobilidade anunciam um movimento promissor para fortalecer as organizações que administram frotas.

A Mônaco Gestão de Frotas concretizou a aquisição de um percentual (não divulgado) da Fleeting Mobilidade como um passo fundamental para que as empresas desenvolvam juntas o mais relevante ecossistema de mobilidade corporativa da América Latina.

Liderada por sua fundadora Sandra Lume Michelin com o apoio da Diretora de Relacionamento, Bruna Valentini, a Mônaco é líder nacional em gestão documental de veículos e condutores para frotas corporativas e referência em gestão de infrações (notificações e multas de trânsito), e tem como missão levar o gestor a tomar as melhores decisões gerenciais, prever riscos, fortalecer o trabalho em equipe, produzir e entregar resultados seguros para suas empresas.

“A Mônaco já é reconhecida pelos gestores de frotas como uma parceira disposta a buscar soluções personalizadas para seus clientes, sempre com um olhar acolhedor e humano e esse é mais um passo importante que levará ao mercado a mais completa e consistente entrega de gestão de frotas.”, explica Sandra, CEO da Mônaco.

Bruna reforça que “Existimos para influenciar positivamente o trânsito brasileiro e gerar prosperidade para as empresas e para as pessoas. Essa parceria nos deixa muito animados e mais próximos ainda do nosso propósito.”

Por sua vez, a Fleeting, fundada por Luiz Claudio Souza, nasceu com o desafio de transformar a realidade do trânsito brasileiro por meio da mobilidade corporativa. A Fleeting é uma startup de soluções tecnológicas para mobilidade corporativa. Fundada em 2018 por sócios com mais de 15 anos de experiência no mercado automotivo, o seu propósito é ampliar os resultados dos seus clientes através de uma gestão de frotas mais econômica, segura e eficiente.

Luiz Cláudio acredita que essa parceria representa um grande passo rumo às conquistas planejadas pelas duas empresas:

“Estamos muito felizes com a chegada da Mônaco ao time da Fleeting e super empolgados com a aceleração do nosso plano de expansão para o próximo quinquênio”, afirma. Segundo Luiz, os principais pontos de sinergia que levaram ao acordo foram visão de longo prazo, escalabilidade e, sobretudo, convergência de valores. “Fleeting e Mônaco são duas empresas apaixonadas por cuidar das pessoas“, ressalta o CEO da Fleeting Mobilidade.

As empresas unem seus produtos e serviços com o desafio de desenvolver ações e tecnologias que influenciem positivamente a realidade do trânsito no Brasil, que é o caso do MasterMobility® (Software as a Service de gestão de frotas) e do App do Condutor® (aplicativo para condutores corporativos com inúmeras soluções), integrados aos serviços de gestão tradicionalmente entregues pela Mônaco.

Segundo Luiz Cláudio Souza, o capital aportado será investido principalmente em pesquisa, desenvolvimento tecnológico com o objetivo de gerar ainda mais valor para a gestão de frotas e escalar as soluções nos próximos cinco anos.

Com esta aliança, a equipe se torna uma das maiores do Brasil em tecnologia para gestão de frotas, somando 27 profissionais focados em preparar as soluções que devem levar ainda mais resultados para gestores bem informados sobre as principais tendências do mercado.

Para saber mais sobre as empresas, basta acessar o site da Mônaco Gestão de Frotas e o site da Fleeting Mobilidade.

Website: https://www.monacobr.com.br/