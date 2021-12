Empresas millennials: tecnologias se adaptam às novas culturas de trabalho

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de dezembro de 2021.

1/12/2021 –

Com a geração do milênio alcançando funções estratégicas nas empresas, é vital priorizar uma cultura corporativa que esteja associada a seus valores: tarefas que permitem a conexão com seu propósito, ferramentas para crescer e lideranças que valorizam, que estão prontas para ouvir e são verdadeiras referências

A cultura corporativa nunca foi tão importante como hoje para recrutar e reter jovens talentos. Com a geração do milênio ocupando funções estratégicas nas empresas, saber como pensam e o que sentem é vital para mantê-los motivados. Ao contrário de outras gerações, o salário para esses jovens é apenas um dos componentes para decidir se aceitam ou não uma oferta de emprego. Pertencer a um ambiente de trabalho no qual se sintam valorizados pelas suas competências, que seja acolhedor, que tenha transparência na comunicação, abertura da equipe a novas ideias e no qual possam criar laços significativos com os pares, são alguns dos pontos que pesam na hora de escolher a empresa para a qual trabalhar.

Recentemente, foram publicados os resultados de um dos rankings apresentados pelo Great Place to Work (GPTW), pesquisa realizada há mais de 20 anos em mais de 60 países ao redor do mundo. Nessa ocasião, os vencedores foram As Melhores Empresas para Trabalhar segundo a Geração Y, e 57.625 funcionários de 116 empresas participaram do processo de pesquisa no qual foram solicitados a avaliar seus empregadores anonimamente em um grande número de áreas.

Além de elencar as melhores empresas, a pesquisa ajuda as companhias ao redor do mundo a identificar seus pontos fortes e fracos e a criar melhores condições para os membros de suas equipes. E, pela segunda vez consecutiva, a Virtualmind é eleita uma das empresas a ser certificada como GPTW. “É gratificante saber que junto com nossos colaboradores conseguimos construir um ambiente de trabalho amigável e desafiador. Estamos 100% focados em ouvir todas as vozes e identificar áreas de melhoria, e a pesquisa também nos dá essa possibilidade. Este reconhecimento nos garantiu que nossa equipe está satisfeita e motivada e nos apoiará nos novos desafios e projetos que temos pela frente”, afirma Javier Minsky, CEO da Virtualmind.

Para os profissionais de hoje, benefícios como planos de reconhecimento de antiguidade, propostas de Intervalo Ativo (intervalos durante a jornada de trabalho para treinar e alongar músculos), programas de Treinamento e Certificação relacionados a cada área e o aprendizado de idiomas são um diferencial na hora de aceitar uma oferta de emprego.

Ao demonstrar um interesse genuíno pelo bem-estar dos funcionários e uma abordagem empática nas relações pessoais, os líderes podem proporcionar um sentimento de apoio que aumenta o comprometimento e a produtividade de cada pessoa na empresa.

“Além de ter um pacote completo de benefícios, temos diferenciais como o orçamento anual que cada Virtualminder possui para a compra de livros relacionados à sua função. Outro diferencial da empresa é que só trabalhamos com clientes cujos projetos sejam desafiadores, inovadores e inspiradores”, comenta um dos colaboradores da Virtualmind.

De fato, os colaboradores são a chave do sucesso de uma empresa. Assim, quando se trata de pensar estratégias de RH é importante que os benefícios tenham um impacto positivo na vida destes e também na de suas famílias.

Website: https://www.virtualmind.com/