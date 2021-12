Como usar microorganismos eficientes em plantas, sementes e solo

Compartilhe Facebook

2 de dezembro de 2021.

São Paulo 2/12/2021 – São chamados de eficientes pois agem muito rápido. Além disso, proporcionam uma melhoria no solo nas propriedades químicas, físicas e biológicas.

Os Microorganismos Eficientes trabalham de forma coletiva nas plamntas, sementes e solos, fazendo as transformações da matéria orgânica.

Os seres humanos vivem um ciclo para ter uma boa saúde. Precisam se alimentar bem, para isso, os alimentos que consumem devem ter energia vital. Para os alimentos terem essa energia, as plantas devem ser saudáveis, e isso só acontecerá se o solo também for saudável.

O organismo humano precisa de uma boa alimentação, então, o solo onde seu alimento será cultivado, deve ser sadio. Ou seja, sem metais pesados, sem resíduos tóxicos e com nutrientes em equilíbrio. O solo saudável é mantido pelos organismos que vivem no solo: os macrorganismos (que são as aranhas, formigas, minhocas etc.) e pelos microrganismos (as bactérias, fungos, leveduras, actinomicetos e afins). Assim, estes organismos trabalham de forma coletiva, fazendo as transformações da matéria orgânica.

Dessa forma, a seguir será abordado tudo sobre o uso de microorganismos eficientes, além de mostrar sobre as diferentes formas de cultivar em plantas, sementes e no solo.

O que são os microorganismos eficientes?

As bactérias, fungos e leveduras são os menores seres vivos existentes, portanto possuem grande relevância, especialmente para boas condições do solo. Assim, são eles que fazem a decomposição da matéria orgânica, aumentando a fertilidade da terra. São chamados de eficientes pois agem muito rápido. Além disso, proporcionam uma melhoria no solo nas propriedades químicas, físicas e biológicas e podem garantir uma colheita com excelentes resultados.

A tecnologia EM tem como foco os processos vivos da natureza. Dessa forma, é uma tecnologia sustentável, econômica, natural, segura, fácil de usar e de alta qualidade, que substitui os adubos e agrotóxicos. Os micro-organismos eficientes trabalham na matéria orgânica e bem como por esse motivo têm ampla atuação: nos solos, nas plantas, na água, no saneamento ambiental, na compostagem e na limpeza da casa.

Usos do EM no solo:

A base que sustenta a cadeia alimentar é o solo onde habitam os microorganismos, os menores seres vivos. Eles são usados na revitalização do solo, pois a presença do EM torna o solo mais rico em energia vital, fazendo com que a capacidade natural do solo, seja plena.

Portanto, dentre os principais benefícios do uso do EM no solo estão:

Restaura as funções microbiológicas do solo;

Diminui a compactação do solo, diretamente com a adubação;

Facilita a decomposição de matéria orgânica, favorecendo a mineralização e a disponibilidade de nutrientes essenciais às plantas;

Diminui (e pode até eliminar) as doenças e patógenos do solo;

Acelera o processo de compostagem de resíduos;

Recompõe a microbiota saudável do solo.(quanto maior a quantidade e a diversidade de vida no solo, melhor será a qualidade do alimento produzido na agricultura).

Então, para saber mais sobre o uso de micronutrientes no solo

Usos dos Microorganismos Eficientes nas plantas:

O EM é composto por diversas espécies de microorganismos, que produzem ácidos orgânicos, hormônios vegetais (giberelinas, auxinas e citocininas), além de vitaminas, antibióticos e polissacarídeos. Então, todos eles auxiliam direta ou indiretamente no desenvolvimento da planta.

O EM é utilizado para cultivar hortaliças, cereais, frutas, hortaliças e flores pois:

Ativa a maturidade de frutos, grãos e também o crescimento radicular;

Melhora o metabolismo das plantas (como a capacidade fotossintética);

Reduz prejuízos causados pelo plantio consecutivo e os danos causados por insetos;

Aumenta a produtividade agrícola;

Melhora a qualidade dos produtos colhidos;

Faz adubação foliar ;

Elimina o uso de inseticidas, pela maior resistência das plantas.

Usos do EM na água:

O principal benefício dos microrganismos eficientes na água, é a aceleração da decomposição natural dos compostos orgânicos que poluem a água. Contudo, o EM ainda auxilia na descontaminação da água, e restaura o equilíbrio natural do sistema aquático com efeitos benéficos e sustentáveis.

Usos dos Microorganismos Eficientes no saneamento ambiental:

Os Microrganismos Eficientes diminuem os impactos ambientais das indústrias pois atuam na decomposição dos resíduos. No meio rural, o EM é usado no tratamento dos esgotos e das fossas, reduzindo assim, o mau cheiro e as moscas.

Ainda é possível:

Controlar maus odores;

Auxilia no controle de poeira;

Promove rápida decomposição natural das matérias orgânicas (entre 4 e 6 semanas), tratando o chorume de forma natural;

Diminui o cheiro desagradável de resíduos, diminuindo a produção de gases nocivos.

Uso dos Microorganismos Eficientes na compostagem:

O uso de microorganismos eficientes compostagem de resíduos de diversas origens. Mas é indicado principalmente em aqueles em que a decomposição é lenta, como partes lenhosas da planta, troncos, galhos, palhadas, gorduras, dentre outros. Como resultado, ele acelera a decomposição reduzindo o tempo de compostagem.

Uso dos Microorganismos Eficientes na criação de animais:

O EM auxilia na redução de estresse, e melhora a qualidade de vida dos animais. Dessa forma, seus maiores usos são:

Diminui a produção de metano estomacal em bovinos e, consequentemente, os animais se alimentam melhor.

Suprime o mau cheiro das instalações e dos excrementos do gado.

Reduz a incidência de moscas, carrapatos e outros insetos indesejáveis.

Fonte de vitaminas e outros nutrientes, melhora significativamente a saúde animal, como diminuição da mastite e diarreia.

Reduz a necessidade de medicamentos, antibióticos e desinfetantes.

Reduz os fatores de estresse do animal, ajudando a fortalecer o sistema imunológico contra doenças.

Em animais de exposição pode-se notar uma melhora do cabelo e cascos, etc.

Usado como um aditivo no suplemento nutricional, melhora a digestão e exploração de minerais, consequentemente, melhora a conversão de comida e ganho de peso. Para consumo animal, melhora a qualidade microbiológica e enriquece-a com substâncias benéficas, como aminoácidos, vitaminas e enzimas.

