CEO de escritório jurídico recebe o prêmio “2021 Global CEO Excellence Awards”

* Por: - 2 de dezembro de 2021.

2/12/2021 –

O CEO, do escritório jurídico brasileiro, que leva o seu nome, Ronaldo Martins, acaba de receber o “2021 Global CEO Excellence Awards”, da publicação americana CEO Monthly.

A indicação do advogado Ronaldo Martins para premiação evidenciou o trabalho realizado para a implantação de diversos projetos como a Plataforma RMA, uma ferramenta digital voltada a atender às demandas da área, que foi acelerada nos anos de 2020/21 para agilizar a prestação de serviços, durante o período mais intenso da Covid-19, e, agora, também, com o Escritório Jurídico Digital, outra ferramenta totalmente on-line para atendimento das empresas de pequeno e médio porte.

Na reportagem, a publicação CEO Monthly fala que a indicação se deve ao fato de o escritório ter a proposta de oferecer serviços jurídicos que promovam o crescimento dos negócios dos seus clientes. Fala que a experiência do Dr. Ronaldo Martins, que já passou por grandes companhias mundiais e nacionais, foi fundamental para que o escritório atingisse uma elevada maturidade nas diversas áreas do Direito, permitindo um atendimento “full” das necessidades das empresas. Outro fato mencionado é o investimento no treinamento e qualificação para sua equipe, além de todo o suporte tecnológico para garantir agilidade, qualidade e confidencialidade.

“Quando fundei nosso escritório em 1990, fixamos um conceito inovador para a época, que era: “o lugar onde que os negócios acontecem”. E que continua sendo a nossa direção. A informação jurídica deve permear todos os negócios das empresas para que estas possam crescer de forma sustentável e responsável. Por isso, nossa equipe atua na formatação dos negócios dos nossos clientes dando o suporte desde a instalação de uma startup até a fusão de grandes empresas”, fala Dr. Ronaldo Martins.

RONALDO MARTINS & Advogados

Fundado em 1990, o escritório RONALDO MARTINS & Advogados sempre se pautou em ter uma linguagem comum entre as empresas e seus advogados, diretriz esta que orientou para um modo de atuação inovador no sentido de tornar o escritório um facilitador, agregando valor aos resultados buscados por seus clientes e elevando a produtividade.

A sede é na cidade de São Paulo (SP) e possui filial em Brasília, associados, parceiros e correspondentes no Brasil e no Exterior. Nas operações internacionais, em razão de diversidade dos sistemas legais dos países envolvidos, o RONALDO MARTINS & Advogados mantém relacionamentos permanentes com vários escritórios de advocacia no exterior. Também integra o grupo a Ripol Alliance, com equipe nos Estados Unidos na área de Planejamento, Gestão e sucessão, patrimoniais.

As áreas de atuação são: Tributário, Societário, Trabalhista, Civil/Contratual, Penal Empresarial, Ambiental e Planejamento Patrimonial e Sucessório.