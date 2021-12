Tecnologia na advocacia: modernidade e rapidez ao atendimento ao cliente

Compartilhe Facebook

Curitiba, PR 2/12/2021 – Meios que facilitam a comunicação e aproximam o escritório do cliente é o que traduz um atendimento moderno, prático e tecnológico

Novas ferramentas tecnológicas conferem mais agilidade aos escritórios modernos e bem-sucedidos.

A advocacia moderna tem relação direta com as novas tecnologias. Os adventos da modernidade podem se dar por meio do uso inteligente das redes sociais, whatsapp, chat ou softwares que possibilitam maior proximidade com o cliente. “Meios que facilitam a comunicação e aproximam o escritório do cliente é o que traduz um atendimento moderno, prático e tecnológico”, define o advogado Marcos Nunes.

No escritório Marcos Nunes Advocacia os clientes contam com a tecnologia CPJ Connect que permite consultas online dos processos e acompanhar decisões judiciais, em tempo real e 24h por dia. “O universo da advocacia tem buscado se tornar mais célere, alinhando-se às novidades do mundo tecnológico. Não podemos continuar falando latim, quando todos usam emoji”, observa. O escritório também possui contrato com a Ser Mídia, uma empresa de marketing digital que faz essa ponte com o cliente que utiliza as redes sociais.

Tecnologia aliada

A tecnologia CPJ Connect é muito útil como gerenciador de processos judiciais. É também conhecido como software jurídico, pois vai além do controle de ações judiciais, o sistema possui diversas vantagens para a controladoria jurídica, como ferramentas de acompanhamento de prazos e conferência de processos. “Sem dúvida, organiza o fluxo de trabalho e deixa a equipe mais produtiva”, disse.

Na verdade, o software jurídico é um aliado dos escritórios jurídicos bem-sucedidos, na gestão de tempo, evitando atrasos e perdas de prazo e agregando agilidade e praticidade aos clientes.

Ao automatizar e conferir organização, em tempo real, ao negócio jurídico, a equipe também fica muito mais produtiva. Os profissionais sabem de suas responsabilidades e dos prazos. Todos saem ganhando controle e transparência; organização e agilidade; praticidade e produtividade.

Website: http://www.marcosnunes.adv.br