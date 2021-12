Agilean: startup acaba de chegar ao portfólio da Trutec

Compartilhe Facebook

O hub acaba de anunciar mais uma construtech para oferecer soluções completas no mercado

Sem dúvidas, a tecnologia é uma mola propulsora para o desenvolvimento e a Trutec, o primeiro hub com soluções que conectam startups para transformar todo o ecossistema da construção civil, entrega inovações que impactam positivamente o setor.

A mais recente novidade do portfólio é a Agilean, uma plataforma de gestão de obras, pioneira na aplicação de Lean Construction alinhado com diversas tecnologias da indústria 4.0, que tem como foco alavancar a produtividade nos canteiros.

Ou seja, é o primeiro aplicativo de gestão integrada totalmente autônomo que apresenta o processo de gestão da produção de ponta a ponta: desde o planejamento de obras – por meio de metodologias de Linha de Balanço – até a distribuição dos pacotes de trabalhos e gestão de equipes. Tudo isso em tempo real e monitorado com o apoio de métodos ágeis próprios disponíveis na solução.

Dotado da tecnologia IOT (Internet das Coisas), o software fica responsável por coletar informações, auxiliando os gestores a tomarem decisões mais assertivas e evitarem possíveis gargalos. De acordo com o Diretor de Negócios da Agilean, André Quinderes, a conexão com a Trutec é um grande avanço tecnológico para a indústria da construção civil.

“Atualmente é impossível ter excelência na operação de uma empresa sem adotar o conceito de plataforma tecnológica de gestão, principalmente na construção civil, onde temos uma jornada complexa a ser percorrida pelos engenheiros e técnicos responsáveis pelas obras. Por isso, a oportunidade de estarmos conectados à Trutec é uma grande vitória”, afirma.

Os resultados da plataforma são expressivos e chegam a mais de 4.000.000,00 m² em canteiros digitalizados em todo o Brasil, com uma redução do tempo necessário para as rotinas de gestão de 60%, ganhos de produtividade em 18% e aumento da velocidade de produção global nos canteiros de mais de 10%.

A Trutec (http://trutec.com.br/) é o primeiro hub de soluções que conecta startups para transformar a indústria da construção civil por meio da tecnologia. O foco é garantir uma experiência única e integrada, conectando dados de diferentes plataformas para gerar informações que simplifiquem a tomada de decisões.

As startups que fazem parte do portfólio da Trutec, são:

– ConstruCode: plataforma de inteligência integrada de obras que ajuda na redução de processos manuais nos canteiros, diminuindo ruídos de comunicação, automatizando o controle de revisões de documentos e gerando insights para tomada de decisões estratégicas. Tudo isso em tempo real, online ou offline.

– ConstruFlow: solução que integra as equipes durante as diversas fases de elaboração e compatibilização de projetos, tornando o fluxo de comunicação muito mais ágil e transparente entre todos os envolvidos.

– Construct.IN: sistema que permite o acompanhamento remoto das obras, gerando imagens 360º e interligando o escritório com os canteiros através de uma experiência visual e imersiva.

– Elixir.AI: startup que atua no varejo da construção utilizando Inteligência Artificial para mapeamento do mercado, gerando previsibilidade de demanda e conectando a Indústria com o Ponto de Venda.

– Agilean: plataforma de gestão de obras, pioneira na aplicação de Lean Construction com foco em alavancar a produtividade nos canteiros. É o primeiro aplicativo de gestão integrada, desde o planejamento até a gestão de equipes, em tempo real e com monitoramento.

