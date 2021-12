Cibersegurança protege lançamento de novo game durante ataques DDoS massivos

Compartilhe Facebook

A solução de proteção mitigou ataques e garantiu o sucesso na implantação do produto

A solução de segurança contra ataques DDoS da Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, foi escolhida pela CHT Security para proteger o game publisher NCSoft Taiwan de ataques DDoS massivos durante o lançamento de um novo game. A CHT Security é a principal provedora de serviços de segurança gerenciada de Taiwan e uma subsidiária da Chunghwa Telecom, empresa de telecomunicações de Taiwan.

Suportada pela proteção de data centers da Radware e pelos serviços profissionais abrangentes da CHT Security, a empresa de games foi capaz de mitigar os ataques DDoS e introduzir seu novo jogo sem incidentes.

“Conforme expandimos nossos negócios, vimos um grande aumento nos ataques DDoS em Taiwan nos últimos anos”, comentou Jeff Hung, General Manager da CHT Security. “Com base em nossa experiência positiva de longa data, selecionamos a Radware para garantir o lançamento bem-sucedido do produto da NCSoft Taiwan e aumentamos o uso do DefensePro para garantir nossas operações. O principal fator de sucesso para este esforço conjunto é a combinação da experiência de defesa da CHT Security em ajustes em tempo real e os recursos de ponta do DefensePro da Radware para fornecer serviços de defesa de alta qualidade e baixa latência contra ameaças cibernéticas.”

De acordo com o recém-publicado relatório Ataques DDoS e de Aplicação – Terceiro trimestre da Radware, o número de ataques DDoS bloqueados durante os primeiros nove meses de 2021 já excedeu o número total de eventos maliciosos bloqueados em 2020. Os setores de games e telecomunicações estão entre os maiores volumes de ataques recebidos, representando mais de 50% do volume total bloqueado no terceiro trimestre de 2021.

“Os ataques DDoS estão se tornando mais frequentes, sofisticados e perigosos”, afirmou Yoav Gazelle, Vice-presidente de Vendas Internacionais da Radware. “Com a crescente disponibilidade de ferramentas de ataque e botnets, as organizações precisam de proteção DDoS em várias camadas, suportada por equipes especializadas de resposta a emergências. Valorizamos nosso relacionamento de confiança com a CHT Security e estamos entusiasmados por escolherem proteger seus clientes com nossas soluções.”