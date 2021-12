Mulheres são 90% dos profissionais da WebPeak

Compartilhe Facebook

São Paulo – SP 7/12/2021 – O objetivo foi formar e capacitar as colaboradoras com o máximo de qualidade em nossas soluções de marketing digital

Startup registra crescimento contínuo de 50% ao ano, capacitando pessoas da periferia e sem experiência

Apenas 20% dos profissionais que trabalham com TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação –, no Brasil, são mulheres, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). Mas, a brasileira WebPeak, desenvolvedora de tecnologia para análise de marketing digital e SEO – otimização de sites para mecanismos de busca-, foi na contramão das estatísticas: 90% do quadro de colaboradores são mulheres.

Dos oito profissionais da startup, sete são mulheres, sendo seis analistas e uma estagiária. Nenhuma delas conhecia nada sobre tecnologias para marketing digital, segmento no qual a empresa atua, antes de serem contratadas.

De acordo com a diretora da WebPeak, Mônica De Paula, essa conformação aconteceu naturalmente. “No início, precisamos de profissionais para fazer o atendimento. Começamos com algumas garotas mais jovens, de periferia e sem experiência. O objetivo foi formar e capacitar as colaboradoras com o máximo de qualidade em nossas soluções de marketing digital.”

A startup prefere oferecer as colocações para quem precisa. “Optamos, mesmo, por pessoas que precisam,” explica a diretora.

O formato funcionou e a WebPeak vem conquistando mercado e registra crescimento contínuo de cerca 50%, anualmente. “Temos uma base de mais de 2 mil sites analisados e as receitas da WebPeak passaram dos 2 milhões de reais em 2020, apenas com SEO. A expectativa para este ano é triplicar a receita.”

A fórmula para esse resultado inclui o incentivo e auxílio às jovens a obterem certificações e a capacitação com treinamentos de SEO. Para se ter uma ideia, uma delas está na empresa desde o surgimento da WebPeak, em 2014. “Quando ela começou a trabalhar conosco não tinha experiência e nem conhecimentos técnicos. Hoje, ela é a melhor profissional da área técnica que temos,” conta Mônica, que destaca: “além dos treinamentos, é o dia a dia que mais ensina.”

Skills das colaboradoras

Algumas características foram relevantes para esse direcionamento, como a forma como as profissionais lidam com os desafios, a organização no trabalho, o relacionamento interno e externo e, mesmo, o tratamento com os clientes. “Além do comprometimento, característica necessária para qualquer negócio. Os diretores da WebPeak encontraram nessas garotas esses atributos, o que fecha essa conta,” finaliza Mônica.

Website: https://www.webpeak.com.br/