Ciro Bottini estreia como garoto-propaganda da Estrela10

* Por: - 7 de dezembro de 2021.

São Paulo 7/12/2021 – Esperamos que as duas primeiras semanas de dezembro sejam as mais intensas em termos de vendas, como é tradição no comércio eletrônico

Campanha da marca está sendo veiculada no Instagram, Facebook e YouTube (@estrela10)

A Estrela10, loja de departamentos virtual, acaba de lançar o apresentador de televisão Ciro Bottini como garoto-propaganda. A estreia de Bottini ocorreu durante a campanha da marca para a Black Friday, principal data comercial para o varejo online, ocasião em que a Estrela10 veiculou um vídeo nas mídias sociais destacando as principais promoções.

Além de apresentador de TV, Bottini é palestrante e locutor. Teve sua voz conhecida em todo o país por atuar na Rede Transamérica, mas seu rosto ganhou popularidade entre o público quando ele se tornou um dos apresentadores do canal Shoptime. O novo garoto-propaganda da Estrela10 também lançou dois livros: “Guia Bottini – Vendas” e “VENDA, VENDA, VENDA”, nos quais dá dicas de como criar sua marca pessoal e explica como é importante vender melhor a própria imagem.

A campanha da Estrela10 para a Black Friday foi veiculada nos canais da marca no Instagram, Facebook e YouTube (@estrela10). Segundo Marcelo Dantas, CEO da empresa, a data trouxe bons resultados. “Vendemos 25% a mais na comparação com a data no ano passado, com ticket médio de R$ 341”, diz ele. Entre os produtos mais procurados, estão os jogos de panela, fogões, furadeiras, bicicletas e mesas para escritório.

Para ele, as vendas devem seguir fortes nas próximas semanas. Os descontos, que atingem até 40%, serão prorrogados durante todo o mês de dezembro, com objetivo de atender o público até o Natal. “Esperamos que as duas primeiras semanas de dezembro sejam as mais intensas, como é tradição no comércio eletrônico”, revela o executivo.

Ele lembra que os consumidores sempre antecipam suas compras online para terem certeza de recebê-las antes das festas natalinas. “Mesmo sabendo que as entregas estão cada vez mais ágeis – às vezes sendo realizadas até mesmo no mesmo dia, ou variando de um a três dias, a procura maior acaba sendo sempre no início do mês”, afirma Dantas. A projeção da loja é comercializar R$ 35 milhões em produtos ao longo de dezembro.

Website: http://www.estrela10.com.br