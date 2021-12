Mercado fitness aposta em tech innovations para 2022

Compartilhe Facebook

7 de dezembro de 2021.

São José dos Campos, SP 7/12/2021 – É importante que as pessoas compreendam que praticar atividades físicas é uma questão de saúde e mais garantia de qualidade de vida a longo prazo.

A tecnologia tem se mostrado importante aliada ao desenvolvimento de equipamentos que unem design, robustez, praticidade e interatividade para tornar a rotina de treinos mais dinâmica.

Não é possível afirmar se os carros voarão ainda neste ano, mas uma coisa é certa: já é possível realizar uma corrida matinal na esteira tendo como vista diferentes paisagens ou as cenas das séries do momento em alguma plataforma de streaming – e o melhor, sem sair do local de treino.

Pode parecer absurdo, mas essa é a realidade: a alta tecnologia, a inteligência artificial e as realidades aumentadas e virtuais invadiram o mundo fitness e, agora, é possível aliar cada vez mais a tecnologia de ponta e os bons equipamentos para garantir treinos mais motivadores, dinâmicos e que ajudam a alcançar diferentes objetivos.

Além de aparelhos de realidade aumentada, que são grandes novidades, é importante lembrar de outros equipamentos que têm sido muito procurados e utilizados por quem leva uma rotina regular de treinos e esportes.

Relógios de pulso que permitem contabilizar passos, calorias perdidas no dia, metros percorridos, frequência cardíaca – além, claro, de se manterem conectados com outros aparelhos como celulares. Esteiras e bicicletas com painéis interativos touchscreen, que permitem ao usuário se conectar com diferentes aplicativos durante o treino.

As novidades são muito interessantes para estimular cada vez mais pessoas a adotarem hábitos fitness na rotina, o que faz com que muitas academias também se interessem em oferecer opções cada vez mais sofisticadas e de alto padrão para seu público, com o objetivo de fidelizar e angariar ainda mais clientes.

“A tecnologia tem se mostrado importante aliada no desenvolvimento de equipamentos que unem design, robustez, praticidade e interatividade para tornar a rotina de treinos mais dinâmica e, assim, incentivar ainda mais pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável. É importante que as pessoas compreendam que praticar atividades físicas é uma questão de saúde e mais garantia de qualidade de vida a longo prazo”, comenta Renato Gabas, CEO da Casa do Fitness.

Além disso, de acordo com publicação feita no Conselho Federal de Educação Física, a prática de atividades físicas pode ser importante para a reabilitação de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus o que faz ecoar ainda mais a importância de ter uma vida saudável em todos os momentos da vida para reduzir sequelas não só da COVID-19, mas também de outras patologias que podem surgir.

A expectativa é que o ano de 2022 seja ainda mais promissor para o mercado, com a retomada total das atividades presenciais e a mudança de hábitos dos brasileiros que envolveu, nos últimos meses, a busca por uma vida mais saudável e ativa como forma de evitar o sedentarismo e prevenir patologias que podem aparecer e que estão relacionadas a esta condição.

