Sebrae aponta: 70% dos postos de trabalho são gerados por pequenas empresas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 7 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 7/12/2021 – A imersão EAG é a oportunidade de preparar melhor a empresa para um novo cenário. Afinal, são cerca de 800 empresários reunidos com um único objetivo

Vencedor do prêmio em Gestão pelo RD Station recebe cerca de oitocentos empresários de pequenas e médias empresas em evento no espaço Transamérica, em São Paulo

O Brasil ainda registra altos índices de empresas que decretam falência nos primeiros anos de vida. Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) cerca de 80% das empresas no país não conseguem sobreviver após 10 anos de atividade. O estudo ainda não reflete os impactos da pandemia, que trouxe uma série de dificuldades para os negócios a partir de 2020. E se tratando do cenário atual, de possível recuperação da economia no pós-pandemia, os empresários se veem diante de uma situação ainda mais desafiadora, o que exige muito planejamento para buscar um caminho de estabilidade nos negócios diante dos riscos apresentados.

Marcelo Germano, vencedor do prêmio Mindshifters pelo RD Station na categoria Vendas – Gestão, especialista em gestão empresarial e idealizador do método do EAG (Empresa Autogerenciável) comenta que, via de regra, os empresários não têm as competências necessárias para fazer com que as empresas tenham resultados, algo de grande importância para sobreviver neste mercado competitivo, ainda mais se tratando de um momento pós-pandemia:

“Não esperamos que um advogado não estude para exercer a advocacia, e também que um médico não estude para exercer a medicina – eu suponho que ninguém em sã consciência colocaria o coração na mão de um cirurgião que não estudou muito sobre o assunto”, comenta Marcelo Germano.

Porém, quando se analisa sobre o mesmo raciocínio, no momento em que uma empresa é montada, não é esperado que o empresário não tenha estudado sobre liderança, cultura, gestão, domínio pessoal, finanças e tração do negócio. No entanto, o que é visto na prática, é que as pessoas que abrem uma empresa normalmente não desenvolvem essas competências. Marcelo continua:

“É justamente isso que causa a quebra das empresas. Quando comecei, há 25 anos, ouvi uma frase muito impactante: ‘quem não tem competência, não se estabelece’. As empresas que fecham é porque os donos não desenvolveram as competências que precisam para poder performar em ambiente cada vez mais competitivo.”

De acordo com levantamento feito pelo Sebrae, com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, no acumulado do ano de 2021, as micro e pequenas empresas figuram com aproximadamente 70% dos postos de trabalho gerados no país. Dos 2,2 milhões de vagas criadas nos oito primeiros meses de 2021, mais de 1,5 milhão são dos pequenos negócios, contra 507 mil das médias e grandes empresas. Marcelo Germano comenta que os países que são fortes economicamente têm como base pequenas empresas fortes. Ele cita que esses empresários são os diamantes do Brasil, visto que geram postos de trabalho e educam os milhões de colaboradores que empregam: “Sempre digo que são os empresários do Brasil que vão fazer um país melhor, não apenas os políticos. Mas sim, os donos de empresas que são realmente os futuros líderes.”

Evento para pequenos e médios empresários – Imersão EAG

Marcelo Germano (idealizador do método EAG), vencedor do prêmio Mindshifters pelo RD Station na categoria Vendas – Gestão, sedia o evento Imersão EAG, em São Paulo – capital, e recebe cerca de 800 empresários em um grande plenário, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, no Centro de Convenções Transamérica. Em seus treinamentos e método de ensino, Marcelo Germano auxilia donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos das empresas através de uma equipe autogerenciável. Ele fala sobre a temática dos desafios dos donos de empresas no período pós-pandemia no Brasil. E também comenta sobre a “solidão do poder” dos líderes de empresas ao gerenciar os negócios nesta fase da economia.

O método EAG (Empresa Autogerenciável) vem há cinco anos ajudando os donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos da empresa através de uma equipe autogerenciável. Isso se torna cada vez mais importante agora, em um momento de retomada da economia. “A imersão EAG para os empresários é uma oportunidade de preparar melhor a empresa para um novo cenário pós-pandemia, organizando a empresa, e também uma grande oportunidade de networking, afinal, são cerca de 800 empresários reunidos com o único objetivo de ter empresas melhores”, comenta Marcelo Germano.

Prêmio Mindshifters: Mentes que Transformam

Marcelo Germano foi o vencedor no mês de novembro de 2021 na categoria Vendas – Gestão do Prêmio Mindshifters: Mentes que Transformam, promovido pelo RD Station – líder no desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas. Foram mais de 700 indicações que culminaram com 10 nomes na área de marketing e 10 nomes na área de vendas.

De acordo com os idealizadores do prêmio, eles são destinados para profissionais que inovam, levantam discussões importantes, constroem comunidades, desafiam padrões, democratizam informações. Gente que inspira, provoca e contribui para a evolução do mercado e da sociedade.

“Recebi esse reconhecimento por ter criado e liderado o movimento ‘Empresa Sem Caos’. Quero agradecer a todos por acreditarem na minha missão, assim como eu acredito, que confiam no meu trabalho e aceitam o desafio de acabar com o caos nas suas empresas,” comenta Marcelo Germano.

EAG ( Empresa Autogerenciável)

O método do EAG (Empresa Autogerenciável) foi idealizado por Marcelo Germano – especialista em gestão empresarial, empresário há 25 anos, dono de cinco empresas de diferentes segmentos, sendo eles: despachantes, tecnologia, desenvolvimento de sistemas, cursos e treinamentos, com 164 funcionários diretos e indiretos. O método é exclusivo no mercado e tem como missão acabar com o caos nas empresas através de uma equipe autogerenciável. A partir da apresentação de ferramentas práticas de gestão, o objetivo é transformar os donos de pequenas e médias empresas para que eles conduzam organizações vencedoras. Os treinamentos são divulgados e conhecidos em todo o Brasil. Conteúdos gratuitos são gerados e disponibilizados em plataformas digitais e já ajudaram milhares de empresários do país a dar grandes saltos de performance.

Em 2021, o podcast Empresa Autogerenciável está entre os mais ouvidos na área de negócios. A empresa tem crescido de maneira acelerada e deve dobrar de tamanho em comparação a 2020.

Website: https://empresaautogerenciavel.com.br