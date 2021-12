Inscrições abertas para residência em Medicina Nuclear no DF

Compartilhe Facebook

7 de dezembro de 2021.

Brasília-DF 7/12/2021 –

O Programa de Residência Médica em Medicina Nuclear é credenciado pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).

Tiveram início as inscrições para o Programa de Residência Médica 2022 do IMEB-IES (Imagens Médicas de Brasília) em Medicina Nuclear. Os interessados devem realizar as inscrições presencialmente, até o dia 04 de fevereiro de 2022, na unidade do IMEB-IES localizada no Centro Clínico Linea Vitta (SGAS 616, Conjunto A, Bloco B, loja 01, Asa Sul, Brasília, DF. CEP 70200-760), ou por correios, até o dia 31 de janeiro de 2022, com envio da ficha cadastral aos cuidados da COREME. O processo seletivo possui duas fases: a primeira consiste em prova escrita objetiva sobre conhecimentos gerais sobre medicina, e a segunda em entrevista e análise de currículo.

O Programa de Residência Médica, a ser iniciado em março de 2022, tem duração de três anos, com 30 dias de férias anuais. Serão disponibilizadas três vagas – credenciadas pelo MEC, com bolsas de estudo e vale alimentação. Tem como objetivo formar médicos especialistas em Medicina Nuclear, com amplo conhecimento prático e teórico dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos envolvendo radioisótopos, além de estímulo à produção científica. Com preceptoria composta por profissionais especialistas na área, a residência conta com supervisão geral do médico nuclear e endocrinologista Dr. Alaor Barra e coordenação do Dr. Marcelo Moreira da Silva.

A Residência Médica em Medicina Nuclear oferecida pelo IMEB – Imagens Médicas de Brasília, nos últimos 13 anos tornou-se um dos principais centros formadores de profissionais especialistas em Medicina Nuclear do Distrito Federal. O residente terá acesso a aparelhos híbridos de última geração com SPECT/CT e aparelhos dedicados a estudos cardiológicos com detectores CZT. Além disso, o residente terá acesso a realização de exames de PET/CT diariamente, utilizando traçadores como FDG-18F, DOTA-68Ga e PSMA-68Ga, e também atuará em terapia com radioisótopos como iodo-131, 177Lutécio-PSMA, 177Lutécio-Dotatate e rádio-223, realizadas em uma das 3 suítes terapêuticas onde são realizados tais procedimentos.

O residente terá acesso a aparelhos de última geração, com estrutura empenhada na formação de excelentes profissionais na área englobando os aspectos teóricos e práticos.

Serviço:

Programa de Residência Médica em Medicina Nuclear do IMEB-IES 2022

Inscrições:

Presencial: IMEB-IES – Centro Clínico Linea Vitta, SGAS 616, Conjunto A, Bloco B, loja 01, Asa Sul, Brasília, DF. CEP 70200-760

Por correios: enviar ao mesmo endereço acima, aos cuidados da COREME.

Prazo: 01 de novembro de 2021 a 04 de fevereiro de 2022.

Prova: 07 de fevereiro de 2022.

Edital: https://www.imeb-ies.com.br/

Valor da inscrição: R$ 350,00

Informações: (61) 3771-3810 / (61) 9-9996-1850

Website: http://www.imeb-ies.com.br