Sete dicas para profissionais de TI que querem se destacar no mercado

* Por: - 8 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 8/12/2021 – Asseguro que quando você desenvolve a habilidade de se comunicar, terá a oportunidade de sugerir projetos com muito mais propriedade

Os pontos levantados pelo CEO da KTech vão de qualidade técnica ao comportamento interpessoal

Segundo a série “Explosão Digital S/A” da CNN, a pandemia adiantou o mercado de TI em 10 anos e, com o seu aquecimento, aumentou ainda mais a demanda por profissionais capacitados para a área de TI. Só no Brasil, a busca por profissionais do setor aumentou 310%, segundo levantamento feito pela GeekHunter.

Apesar do mercado aquecido para esses profissionais no Brasil e no mundo, com atitudes simples do dia a dia, os colaboradores da área têm a oportunidade de se destacarem ainda mais. Pensando nisso, Júlio Xavier, CEO da KTECH, vertical da Kainos &Co dedicada a tecnologia, fez um compilado de sete dicas para que profissionais de TI consigam se sobressair no mercado de trabalho. Confira:

1. Visão holística do negócio

O profissional de TI precisa se capacitar para entender as demandas da empresa, conversar com profissionais de outras áreas e entender as necessidades gerais da companhia. Dessa forma, ele conseguirá se destacar e fará uma entrega mais assertiva, por isso aconselha-se que eles se dediquem a conhecer mais sobre as particularidades da empresa, acumulando insumos para obter uma visão holística sobre o negócio;

2. Saber se comunicar

Os profissionais de TI são conhecidos por sua introspecção. Mas quando eles desenvolvem a habilidade de se comunicar mais abertamente com as pessoas de sua equipe, participando de reuniões, fazendo perguntas sem medo de errar e conversando com todos, terão a oportunidade de sugerir projetos com muito mais propriedade;

3. Capacidade de escuta

Se o profissional sabe se comunicar, ele também deve ouvir. Apenas escutando com atenção o que outras pessoas ensinam e querendo aprender com elas que o técnico conseguirá fazer as perguntas certas e colaborar para a construção do negócio;

4. Fazer o básico muito bem-feito

Antes de entregar projetos extraordinários, o profissional precisa fazer o básico muito bem feito. O primeiro passo é entregar o essencial e, depois disso, fazer mais. Contudo, reforço que um plano muito bem executado e entregue com perfeição é primordial.

5. Cursos extracurriculares

Além dos cursos inerentes à área técnica, é recomendado que profissionais de TI complementem seu currículo com cursos relacionados ao mundo de negócios. A formação extracurricular ou especialização como em marketing, vendas e finanças, por exemplo, são grandes diferenciais. Essas áreas darão uma visão mais ampla sobre o negócio. Além disso, quando se faz um projeto, é necessário conhecer uma série de cálculos para entrega de relatórios e ROI (retorno sobre o investimento), a formação nessas áreas podem ajudar com essas demandas;

6. Ser curioso

A curiosidade é imprescindível para qualquer profissional. Essa característica mostra interesse pelos negócios que a empresa atua. Profissionais que são naturalmente mais curiosos, conhecem mais processos do que os outros e se beneficiam da visibilidade que ela traz. Além disso, a curiosidade faz o colaborador ser mais criativo, pois o saber que adquire o faz sair da zona de conhecimento comum e se destacar;

7. Inglês

O inglês certamente é um diferencial para qualquer profissional do mercado. Se o técnico deseja ingressar em uma multinacional ou trilhar carreira internacional, a fluência nesse idioma com certeza é um conhecimento chave para dar o start.

Website: https://ktech.digital