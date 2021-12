Instituto Heleninha lança livro de Tatiana Piccardi

Compartilhe Facebook

Instituto Heleninha realizará live para o lançamento do livro “A arte de narrar para sobreviver: impactos das narrativas de pacientes e familiares na construção do saber médico” de Tatiana Piccardi.

A AHPAS (Associação Helena Piccardi de Andrade Silva), que agora é Instituto Heleninha, realizará live com a participação da autora do livro sobre o poder da linguagem no processo curativo do câncer infanto-juvenil.

A autora Tatiana Piccardi, em sua obra, ao dar voz a jovens pacientes, seus familiares e cuidadores, busca mostrar de forma sensível como diferentes perspectivas do câncer infanto-juvenil podem revelar um inesperado sentido para a vida. Sua impactante pesquisa ensina que a “narrativa de doença” favorece a compreensão e auxilia no tratamento de câncer, onde o principal objetivo é aliviar o sofrimento humano.

Publicado pela Editora CRV, o livro é resultado de pesquisa realizada pela autora na Universidade de São Paulo, com apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Os valores da venda do livro serão revertidos integralmente ao Instituto Heleninha.

O Instituto Heleninha, entidade sem fins lucrativos, proporciona gratuitamente, há 21 anos, transporte e apoio socioemocional a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que se encontram em tratamento de câncer.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), assim como nos países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos.

Nas últimas quatro décadas, o progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extremamente significativo. Hoje, em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos da doença têm boas chances de cura, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. E a maioria deles terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado.

Isso só reforça a importância da causa que o Instituto Heleninha vem apoiando ao longo desses anos, inspirado em seu propósito, desde a fundação pelos pais da pequena Helena, vítima da doença aos 5 anos de idade, que tem sido o de “transformar dor em amor, salvando vidas pelo caminho”.

Segundo Vicente Odome Filho, Médico Professor Titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, “cada célula de seu organismo celebra as alegrias e amarguras do que envolve o todo sempre predominando sobre as partes. A alegria e a tristeza humanas não permitem reações localizadas e dissociadas de um todo”.

O livro, com clareza e sensibilidade, ensina como conexões humanizadas podem organizar fatos e sentimentos, revelando a complexidade dos indivíduos.

Tatiana Piccardi é Doutora em Letras pela USP, professora e pesquisadora do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), cofundadora e voluntária do AHPAS/ Instituto Heleninha e membro da GENAM (Grupo de Estudos e Pesquisa Literatura, Narrativa e Medicina) da USP.

Serviço:

Data: 09 de dezembro de 2021

Horário: 17 horas

Evento de lançamento on-line, gratuito e aberto.

Link de acesso: https://meet.google.com/com-wjkm-xvg

Para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto Heleninha e saber como colaborar, basta acessar: www.ahpas.org.br

Mais informações: contato@ahpas.org.br

Website: http://www.ahpas.org.br