Home office continua em alta no Brasil, revela estudo

* Por: - 8 de dezembro de 2021.

Guaíra – São Paulo 8/12/2021 – As franquias home based são opção de renda com menor investimento inicial e que não são tão atingidas pelas políticas de distanciamento social.

Brasileiros entrevistados em estudo dizem que a produtividade é maior em casa; modalidade também registrou crescimento no setor de franquias, sendo uma oportunidade para quem deseja empreender sem precisar investir em ponto físico e instalação

Com a chegada da pandemia no Brasil no primeiro trimestre de 2020, muitas empresas precisaram mudar a modalidade de trabalho para home office para continuarem operando. E após um ano e meio dos primeiros lockdowns, o trabalho remoto tem se mostrado muito bem avaliado pelos colaboradores das empresas e a tendência é que essa forma de trabalho continue em alta no país.

Segundo uma pesquisa realizada pela Faculdade Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e pela Fundação Instituto de Administração (FIA), 78% dos profissionais desejam manter a rotina do trabalho remoto após a pandemia.

O mesmo levantamento também revelou que 81% dos entrevistados afirmaram que a produtividade trabalhando de casa é maior ou igual à da atividade presencial.

“As pessoas estão muito satisfeitas. Esperávamos até um indicador um pouco abaixo, mas elas estão valorizando muito ficar em casa”, afirmou André Fischer, professor da FEA e coordenador da pesquisa, em entrevista para a CNN Brasil.

Seguindo essa tendência, o setor de franquias também registrou alta no formato home based, modelo em que o empreendedor atua em casa, sem precisar de um ponto comercial. Segundo balanço da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a participação das home based passou de 7,1% em 2020 para 10,3% em 2021, um crescimento de 3,2%. Em 2019, apenas 6,7% das franquias funcionando eram home based.

“As franquias home based são opção de renda com menor investimento inicial e que não são tão atingidas pelas políticas de distanciamento social. Esse nicho tem tudo para continuar crescendo”, disse o presidente da ABF, André Friedheim.O Grupo F&A Corretora de Seguros, que atua há 30 anos no mercado de seguros, iniciou o processo de expansão da empresa como franquia em 2021 e inseriu o modelo home based como uma das opções de formato.

“Acreditamos que o home office é uma maneira de trabalho que veio para ficar, mesmo após o fim da pandemia. Para os franqueados é uma ótima oportunidade, porque é um modelo que não precisa de local comercial físico, requer pouca estrutura e possibilita uma maior flexibilidade de horários”, explicou Vamberto Ribeiro, diretor de marketing do Grupo F&A.

Entretanto, o home office exige muita disciplina. O ideal é separar uma área da casa exclusivamente para o trabalho e delimitar o horário que será dedicado à franquia. “O foco e empenho são essenciais para a empresa dar certo. É importante também o franqueado se sentir confiante; saber que está atuando com um modelo de negócio já testado por décadas e ter suporte constante da franqueadora traz essa segurança”, falou Vamberto.

Vantagens de uma franquia home based

• Baixo investimento

As franquias home base são instaladas na própria casa do franqueado, dessa forma, não há gastos com aluguel ou compra de um ponto comercial. O custo com instalação também é baixo e caso o franqueado já tenha os equipamentos necessários – geralmente mesa, cadeira, computador e internet –, ele poderá riscar esse investimento da lista. Outro ponto importante é a contratação de funcionário, que nesse modelo na maioria das vezes o franqueado atua sozinho, eliminando custos com funcionários e despesas trabalhistas.

• Flexibilidade de horário

O franqueado pode gerenciar melhor o seu tempo e adaptar sua agenda às suas necessidades pessoais de horários e preferências diárias. Muitos profissionais têm um melhor desempenho trabalhando fora do horário comercial, por exemplo.

• Qualidade de vida

Não ter que se deslocar até o trabalho, que muitas vezes fica a horas de distância, poder estar mais presente no dia a dia da família e conseguir acompanhar de perto o desenvolvimento dos filhos está entre as principais vantagens do home office.

“A franquia home office é ideal para os profissionais que querem empreender no mercado, no nosso caso de seguros, mas não podem ou não querem investir uma alta quantia financeira, e desejam manter sua liberdade de atuação”, concluiu Vamberto Ribeiro.

Website: http://www.fafranquia.com.br