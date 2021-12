Casas da primeira cidade inteligente brasileira tendem a valer o triplo em cinco

Compartilhe Facebook

8 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 8/12/2021 – Apostar na valorização dos imóveis em cidades inteligentes é uma decisão acertada financeiramente falando” – diretor comercial da Planet Smart City

Os lotes da Smart City Laguna, em cinco anos, valorizaram mais de 200%.

Líder global em cidades inteligentes inclusivas, a Planet Smart City oferece um modelo de moradia que vem valorizando em ritmo veloz. O grupo, com atuação no Brasil, constrói cidades pensadas para quem procura um novo conceito de morar, baseado nos pilares: planejamento urbano, tecnologia, sustentabilidade, serviços e pessoas.

Essa combinação faz com que a valorização aconteça a curto prazo, pois entre os fatores que impulsionam a busca por imóveis, hoje, alguns dos mais expressivos são uma boa infraestrutura e serviços. “As pessoas querem estar perto do trabalho, da escola dos filhos, da área de lazer, mas nos grandes centros está cada vez mais difícil”, diz Edson Barbosa, diretor comercial da Planet.

O surgimento de uma nova avenida, parque ou centro de lazer no entorno do imóvel, por exemplo, faz com que os preços da região aumentem, mas apenas a localização já não é suficiente. “A valorização, nesses casos, se dá por escassez, pois há poucos espaços livres na área urbana. Já as smart cities nascem com a proposta de oferecer esses benefícios: as ruas foram projetadas mais largas, os parques foram posicionados com base nessa necessidade”, diz o diretor comercial da Planet.

A tendência de valorização pode ser conferida na Smart City Laguna, no Ceará, considerada a primeira cidade inteligente inclusiva do mundo, projetada para receber 25 mil pessoas. Localizada no município de São Gonçalo do Amarante, a 55 km de Fortaleza, a cidade dispõe de uma tecnologia que beneficia todos os moradores, com soluções inteligentes em administração pública, planejamento urbano, acessibilidade, governança, cuidado com o meio ambiente e economia compartilhada. “As soluções inteligentes aplicadas em conjunto, promovem bem-estar e qualidade de vida”, diz Edson.

Para se ter ideia, os lotes de Laguna, em cinco anos, valorizaram mais de 200%. “À medida que os lotes vão sendo preenchidos por casas, a pressão pela subida dos preços também aumenta, pela presença dos serviços e não pela suposição futura de que eles vão chegar, pois tudo foi pensado dessa forma desde o início”, diz Edson.

Vale lembrar que os preços da Planet são populares, uma vez que a ideia da empresa é resolver o déficit habitacional. Na Smart City Laguna, as casas custam entre R$116 mil e R$165 mil. Lotes que começaram em R$15 mil, hoje são vendidos por R$51 mil. Em Aquiraz (CE), os imóveis ficam entre R$136 mil e R$220 mil.

“Pela lei básica da oferta e da procura, os preços tendem a aumentar”, avisa Edson. “Em cinco anos, uma casa da Planet poderá valer o triplo. Apostar nas residências em cidades inteligentes é uma decisão acertada financeiramente falando que o proprietário poderá colher frutos em alguns anos”, diz o diretor comercial da Planet.

Website: http://www.planetsmartcity.com.br