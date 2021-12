Instituto Vencer o Câncer traz reflexão sobre momentos de tirar o fôlego

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 9 de dezembro de 2021.

São Paulo – SP 9/12/2021 – Perca o fôlego pelo que vale a pena – Vamos vencer o câncer de pulmão

Campanha da Ogilvy Brasil conscientiza sobre o câncer de pulmão e cuidados para o diagnóstico precoce

Com mensagem inspiracional e reflexiva, o Instituto Vencer o Câncer (IVOC) apresenta nova comunicação que conscientiza sobre a saúde do pulmão e diagnóstico precoce do câncer no órgão. O filme “Perca o fôlego pelo que vale a pena – Vamos vencer o câncer de pulmão”, criado em parceria com a agência Ogilvy Brasil, reforça os motivos que valem a pena se perder o fôlego, por meio de situações cotidianas, como comer seu prato preferido ou encontrar pessoas queridas. Algumas das principais ferramentas para salvar vidas, a conversa com o médico sobre sinais e o check-up periódico, ganham protagonismo na campanha.

Para o oncologista Antonio Buzaid, um dos fundadores do IVOC, é preciso colocar o câncer de pulmão em evidência, por conta do número de casos elevados e pelas novidades no tratamento. “Temos medicamentos novos que melhoram a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes”, ressalta. No Brasil, o câncer de pulmão é o tipo de tumor que mais mata, apesar de ser o quarto em maior incidência. Isto porque, em geral, os diagnósticos são tardios. “Queremos mudar este panorama e detectar precocemente é fundamental para isso”, ressalta o oncologista Fernando Maluf, um dos fundadores do IVOC. Ele destaca que pelo menos a metade dos tumores está relacionada ao estilo de vida.

O filme também traz um QR Code especial que convida as pessoas a contribuírem com a entidade, que não tem fins lucrativos e atua em campanhas de informação, no apoio ao paciente e em projetos de prevenção dos mais diversos tipos de câncer. “Durante a pandemia, muitas pessoas têm deixado de fazer seus exames e procurar o médico, o que pode contribuir para o diagnóstico tardio do câncer. Nossa proposta com a campanha é mostrar os momentos felizes que tiram nosso fôlego, e a importância de cuidarmos da saúde para que a gente continue vivendo cada um deles”, ressalta Ricardo Sciamarella, diretor de criação da Ogilvy Brasil.

A comunicação tem estratégia de mídia com foco em digital, além de TV e mídia exterior em parceria com a Eletromídia.

Website: http://www.vencerocancer.org.br