Celulites: especialista explica como tratar

9 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro 9/12/2021

A dermatologista Ana Carulina Moreno explica como alguns procedimentos estéticos contribuem para o tratamento das celulites, proporcionando o fim do aspecto de “casca de laranja” na pele.

As celulites nada mais são do que depósitos de gordura sob a pele e há diversas formas de desenvolvê-las. O aumento de peso é o fator mais comum, mas muitas mulheres com IMC (índice de massa corporal) considerado normal, ou até abaixo do normal, também podem sofrer com essa condição, provando que a celulite também pode ser formada pela falta de equilíbrio entre a quantidade de massa muscular e a quantidade de gordura de determinada região do corpo.

A melhor forma de preveni-las é tendo uma rotina saudável, investindo em exercícios físicos e uma alimentação balanceada, mas há situações em que mesmo tendo bons hábitos, os temidos furinhos dão o ar da graça. Por exemplo, mesmo uma mulher sendo magra, se estiver com um nível maior de gordura em relação ao nível muscular, e mais, se tiver possíveis alterações circulatórias e desequilíbrios hormonais, há grandes chances de desenvolver celulites.

A Dra. Ana Carulina Moreno, formada em medicina pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia explica que há maneiras de tratar as celulites sem comprometer a rotina, afinal, logo depois de realizar as sessões dos procedimentos estéticos, os pacientes podem continuar seguindo a vida normalmente.

1 – Massagem localizada:

A massagem localizada não é uma tecnologia, mas é uma técnica muito indicada para tratamento associado a outros procedimentos estéticos, pois, quando bem feita, tende a potencializar bastante os resultados, modelando o corpo, contribuindo para a melhora da circulação sanguínea, diminuição da retenção de líquidos e atenuação da formação de celulites.

2 – Ultraformer III:

Através do aquecimento, o Ultraformer promove pontos de coagulação em camadas profundas, como músculo e gordura, até chegar na pele. O resultado disso é a destruição das células de gordura, um músculo mais contraído promovendo um efeito lifting, uma compactação da camada de gordura e o estímulo de colágeno da pele, tratando o envelhecimento da região.

3 – Radiofrequência corporal:

A Radiofrequência corporal produz um dano térmico na derme através do aquecimento, atingindo o tecido gorduroso e diminuindo as camadas de gordura. Ela provoca a contração imediata e o estímulo da formação de colágeno que deixam a pele da região tratada mais lisa, sendo bastante eficiente para tratar flacidez e gordura localizada.

4 – Sculptra ou Radiesse:

São bioestimuladores de colágeno injetáveis que, além de “preencher” as celulites mais profundas, também “esticam” a pele, melhorando o aspecto irregular da região.

5 – Subcisão:

A subcisão é um método feito com uma cânula que rompe as fibroses das celulites mais profundas, proporcionando uma pele com aspecto mais liso novamente.

Dra. Ana Carulina Moreno é Dermatologista especialista em procedimentos e tratamentos estéticos (faciais e corporais)

