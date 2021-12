Queda de cabelos: um problema mais comum do que se imagina

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 10 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro – RJ 10/12/2021 – A queda de cabelo em homens e mulheres é a principal queixa em minha clínica de dermatologia

A dermatologista Dra. Ana Carulina Moreno aborda as principais causas e tratamentos associadas a queda de cabelos, calvície ou alopecia androgenética

A queda de cabelo é uma grande queixa no consultório, provavelmente a principal queixa tanto para homens quanto para as mulheres que procuram um dermatologista. Primeiramente, é preciso entender que os fios possuem um ciclo de vida, e necessariamente, quando esse ciclo termina, ele cai para que um novo ciclo se inicie com o surgimento de um fio novo no mesmo folículo. Por isso, é normal aquela quantidade de fios que caem diariamente no banho, no dia a dia ou quando se penteia os cabelos. Se fala em torno de 100 fios por dia, mas na verdade esse número varia em cada indivíduo.

Conforme o passar dos anos, os fios de cabelo também envelhecem, se tornando cada vez mais finos e rarefeitos. Porém, durante a vida, muitas pessoas apresentam uma perda de cabelos mais acentuada, o que pode representar algum problema na saúde dos fios ou do corpo. Por isso, é tão importante investigar os motivos por trás da queda de cabelo e buscar o tratamento adequado com o auxílio de um dermatologista.

Existem diversos fatores que interferem direta ou indiretamente na queda de cabelo:

– Genética

Neste caso, os homens são os mais afetados. Denominamos o problema de calvície, e esta ocorre quando os folículos pilosos, por ação hormonal, vão se miniaturizando até sumirem em definitivo, devido a uma predisposição genética. Algumas mulheres também podem ser afetadas.

– Químicas

Já é de conhecimento os males que os produtos químicos podem causar aos fios do cabelo, no entanto, mesmo assim, a grande maioria das pessoas continua adotando-os como forma de “cuidado”. Pintar, descolorir ou alisar as madeixas podem danificar os fios e provocar sua queda, tanto por “quebra” do fio quanto por uma queda diretamente da raiz.

– Estresse

Vários estudos mostram que o estresse físico ou emocional afeta a saúde como um todo e pode provocar a perda de cabelo. Isso porque o cérebro libera substâncias que aceleram a queda capilar quando precisa passar por longos períodos em estado de alerta.

– Hormônios

Os hormônios masculinos são os protagonistas em alguns tipos de queda capilar, como na calvície. Em algumas patologias femininas, como na SOP (Síndrome do Ovário Policístico), devido ao aumento da produção de hormônios masculinos, as mulheres podem ter também uma queda acentuada dos cabelos, que se regulariza com o tratamento da SOP. Outras alterações hormonais, como gravidez, mudança ou suspensão de pílula anticoncepcional, menopausa e também alterações dos hormônios da tireoide também estão associados ao aumento da queda do cabelo.

– Déficits Nutricionais

Algumas vitaminais são essenciais para a saúde do corpo e também dos cabelos, e o déficit delas pode ser uma causa de queda, como ferro e vitamina D. Além disso, pacientes com dietas restritivas podem também evoluir com queda dos fios, devido a falta de nutrientes necessários para a formação dos cabelos.

Os principais tratamentos para queda de cabelos feitos atualmente são:

– Microinfusão de Medicamentos Percutâneo (MMP)

– Medicação oral e tópica

– Acompanhamento por Tricoscopia

– Mesoterapia

– Microagulhamento

Enfim, existem diversas outras causas que de alguma forma podem influenciar na queda do seu cabelo. O mais importante é que, se seu cabelo começou a cair mais do que o seu normal, procure imediatamente um dermatologista para investigar a causa e iniciar um tratamento adequado e específico para o seu caso.

Dra. Ana Carulina é especialista em procedimentos e tratamentos estéticos (faciais e corporais) no Rio de Janeiro.

Site: https://www.carumoreno.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/dra.carumoreno/

YouTube: Dra. Ana Carulina Moreno

WhatsApp: (21) 99625-6065

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 01, Bloco Lagoa 1, Salas 161 e 162, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Website: https://www.carumoreno.com.br/2020/05/21/queda-de-cabelos/