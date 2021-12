Cuidado com a pele também é coisa de homem

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 10 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro – RJ 10/12/2021 –

A dermatologista Dra. Ana Carulina Moreno aborda o aumento do público masculino em busca de tratamentos e procedimentos estéticos

Por muito tempo houve um pensamento preconceituoso a respeito dos homens que buscavam avaliações dermatológicas e demais cuidados estéticos. Hoje, porém, as coisas mudaram, e observa-se um número cada vez maior de pacientes do sexo masculino nos consultórios de dermatologia. Ainda não se pode traçar um comparativo entre homens e mulheres, no entanto, aumentou a conscientização sobre a importância de cuidar da pele, independente de idade e gênero.

Existem peculiaridades da pele e da beleza masculina, que fazem a consulta dermatológica ter um olhar direcionado. O tipo de pele, a ação hormonal e as patologias mais comuns são diferentes, e ganham uma atenção especial durante a consulta. Além disso, a beleza masculina tem sua característica própria e deve também ser exaltada.

É mais fácil um homem procurar um dermatologista quando tem uma lesão na pele. As queixas mais comuns no consultório são de acne, irritação na barba, calvície ou até de lesões suspeitas de câncer de pele. Os homens se sentem mais à vontade quando é uma doença. Mas e quando o que incomoda é a estética?

Nota-se que aumentou o número de consultas para melhorar a aparência da pele, para tratar a oleosidade e poros e cuidar das rugas. Homens buscando produtos e tratamentos específicos para higiene da pele e rejuvenescimento.

E sempre surge a pergunta: mas eu posso fazer botox, reposição de colágeno e preenchimento? Claro que o homem pode e deve. A aplicação da toxina e de preenchedores são feitas de forma específica para manter os traços e a beleza masculina, melhorando o padrão de rugas e exaltando os traços marcantes, sem feminilizar suas expressões. O tratamento com limpeza de pele, peeling e lasers também ajudam a melhorar manchas, textura e aparência da pele.

Hoje cresce no mercado produtos voltados para a pele masculina, como hidratantes, protetores e rejuvenescedores com benefícios específicos. E os estudos de produtos e tratamentos para esse público não param de evoluir. Assim, é observado uma série de tabus e preconceitos sendo deixados de lado, fazendo com que os homens deixem de se sentir julgados por buscarem cuidados dermatológico, tanto em questões de saúde, quanto no que tange a estética. Este é um grande avanço, uma vez que a pele é o nosso maior órgão e merece atenção redobrada e muitos cuidados. Vocês homens, não deixem de cuidar da sua pele.

Dra. Ana Carulina é especialista em procedimentos e tratamentos estéticos (faciais e corporais) no Rio de Janeiro.

Site: https://www.carumoreno.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/dra.carumoreno/

YouTube: Dra. Ana Carulina Moreno

WhatsApp: (21) 99625-6065

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 01, Bloco Lagoa 1, Salas 161 e 162, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Website: https://www.carumoreno.com.br/2021/11/22/tratamentos-e-procedimentos-esteticos-faciais/