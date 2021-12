Menções à Black Friday sofrem queda, mas engajamento cresce em novas mídias

Compartilhe Facebook

13 de dezembro de 2021.

São Paulo 13/12/2021 – A Black Friday é uma oportunidade de engajamento com o consumidor. E ações na rede social, como no TikTok, ganharam tração

A avaliação é da líder global em mídia Nielsen, que registrou neste ano uma queda de 14% no número de menções em relação às registradas em 2020.

As menções no âmbito digital dos termos relacionados à Black Friday caíram em 2021 na comparação com a data do ano passado, mas com aumento do engajamento do consumidor em novas plataformas, como o Tik Tok.

A avaliação é da líder global em mídia Nielsen, que registrou neste ano uma queda de 14% no número de menções em relação às registradas em 2020. Ao mesmo tempo, houve uma predileção de marcas e consumidores em campanhas no Tik Tok, onde o engajamento foi maior em seis entre cada 10 posts nas redes sociais.

“A Black Friday é uma oportunidade de engajamento com o consumidor. E ações na rede social, como no TikTok, ganharam tração”, afirmou a líder de Measurement da Nielsen, Sabrina Balhes.

Mesmo com menos menções, o faturamento das empresas aumentou 8% neste ano, atingindo R$ 6,48 bilhões, principalmente com a venda de eletrônicos no e-commerce, segundo levantamento da NielsenIQ|Ebit.

Dos dez posts com maior engajamento, 6 são do TikTok. E entre os cinco principais, três são da Shopee, de acordo com a Nielsen, empresa de varejo de ecommerce que mais cresceu entre os marketplaces internacionais, dominando a predileção do consumidor no primeiro semestre de 2021, segundo o estudo Webshoppers 44 da Ebit.

Um detalhe sobre as redes sociais, no entanto, é o espaço que abre para todos anunciantes. Apesar de o top 3 posts com maior engajamento serem de marcas de varejo de e-commerce, o TikTok ainda oferece espaço para marcas menores, locais, e direct to consumer, conforme a análise da Nielsen.

Longo prazo

Ainda que as ações da Black Friday representem mais oportunidades para as marcas, a Nielsen alerta que as campanhas precisam ser pensadas a longo prazo, e não apenas no aspecto sazonal do mercado.

“Comemorações importantes, como Natal e Black Friday, são quando a atenção do consumidor está mais disputada. Mas fazer apenas ações pontuais pode limitar o potencial de crescimento da marca. Por isso, temos que pensar em esforços durante o ano inteiro”, complementou Sabrina.

