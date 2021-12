Setor de eventos terá retomada promissora em 2022, conforme pesquisa

Compartilhe Facebook

14 de dezembro de 2021.

14/12/2021

Com o crescimento previsto para o próximo ano, existem sete nichos do segmento de eventos que poderão ser bastante beneficiados.

O mercado de eventos é plural e multidisciplinar. Com uma extensa gama de segmentos com os quais é possível trabalhar, tomar uma decisão sobre investimento não é muito fácil. Antes de depositar energia e economias, é necessário conhecer alguns números, sobretudo porque a pandemia ainda é uma realidade no mundo inteiro e a área de eventos foi uma das mais afetadas.

Pesquisa publicada em agosto de 2021 pela MeEventos — startup do setor — revelou alguns dados importantes sobre a retomada do mercado entre janeiro e agosto de 2021, especialmente neste período em que as vacinas chegaram ao Brasil. Depois de todo o caos vivido pelo setor como um todo em 2020, que obrigou as empresas a se adaptarem rapidamente e mais de um terço a demitirem funcionários e fecharem as portas, conforme a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape), desde junho deste ano percebeu-se crescimento nos pedidos de orçamento.

Após julho, quando houve uma flexibilização maior no Brasil relacionada principalmente aos encontros físicos, a procura por produtos e serviços relacionados à realização de eventos cresceu mais de 80%, percentual próximo aos mesmos níveis de 2019. Sem analisar nichos específicos — tais como buffets, espaços de eventos ou empresas de entretenimento —, percebeu-se que todas as vezes em que o governo flexibilizou as restrições da pandemia e sinalizou uma volta gradual à “normalidade”, ao longo dos últimos meses, houve picos de pessoas procurando por serviços.

Os resultados da pesquisa demonstram que o mercado pode ter uma recuperação muito rápida. Essa constatação surgiu após análise dos números gerados pelos mais de 1.500 usuários da plataforma. “Eu acredito que o mercado está reprimido, existem muitas pessoas e empresas aguardando o momento ideal para realizarem seus eventos”, afirma o CEO da MeEventos, Tiago Ferreira.

Diante dessas informações bastante otimistas, conforme os especialistas do setor, sete segmentos vêm se mostrando mais rentáveis e prósperos para que os empreendedores apostem em 2022.

Produtores de eventos

Conforme projeta o presidente da Abrape, 2022 será de retomada de 100% da programação, o que pode representar 440 mil eventos dentro de um ano. Diante disso, montar uma empresa que agregue talentos e forneça bons promotores de eventos pode ser muito lucrativo. E para começar bem nesta área, é fundamental contar com pessoas que tenham bons contatos e forte habilidade de negociação, além de sempre estarem atualizadas com as tendências.

Assessoria e cerimonial

Para 2022, a Associação de Cartórios já sinaliza um aumento de 47% nos pedidos de formalização da união civil. Esse aumento está diretamente ligado ao arrefecimento da pandemia, principalmente em razão da adesão massiva à vacinação. Isso também significa que o mercado matrimonial crescerá como um todo, o que promoverá uma recuperação econômica significativa, de acordo com a “The Knot WorldWide”: R$ 40 bilhões é a lucratividade projetada. Sendo assim, a procura por serviços de assessoria e cerimonial deverá chegar a patamares semelhantes aos observados no período pré-pandemia.

Outros nichos também deverão ser beneficiados pelo movimento ascendente do mercado

Com o aumento da demanda para produtores de eventos, assessores e cerimonialistas, é de se esperar que outros nichos dentro do setor sejam afetados positivamente. Empresas de drinks, buffets, decoração, fotografia, filmagem, som e iluminação devem embarcar nesta onda de crescimento, pois os serviços estão atrelados às produções como um todo. “As pessoas gostam mesmo é de fazer eventos cada vez mais personalizados e que conversem com seus perfis de consumo. Então eu diria que esta é sim uma boa hora de explorar o potencial do mercado e empreender em qualquer um desses segmentos”, afirma o CEO da MeEventos.

