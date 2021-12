Softwares de gestão são a aposta do terceiro setor

Compartilhe Facebook

14 de dezembro de 2021.

Santa Maria, Rio Grande do Sul, BR 14/12/2021 – Os softwares de gestão para o terceiro setor são capazes de auxiliar em todo o planejamento estratégico

O especialista em sistemas de computação e CEO do Software HYB, Diego Ribas, participa deste conteúdo que explica a abrangência dos softwares no terceiro setor, assim como seus benefícios.

Para entender o conceito de software, o Diego Ribas, CEO do Software HYB, explica: “geralmente um software de gestão é um programa que ajuda a otimizar toda a rotina de uma entidade do terceiro setor. Inclusive, com os sistemas mais modernos, sem a necessidade de baixar nenhum aplicativo no computador ou no celular — basta acessar por uma plataforma online, com login e senha”.

Os softwares de gestão para o terceiro setor são capazes de auxiliar em todo o planejamento estratégico, com funcionalidades que se aplicam à comunicação e avaliação de relatórios inteligentes, para otimizar os resultados e auxiliar em tomadas de decisão. Após a pandemia, em 2021, o terceiro setor mostrou uma ascensão nos meios digitais. Segundo a Funraise, empresa que desenvolve tecnologias para captações digitais, ao menos 55% dos doadores do mundo optam por realizar doações através do digital, utilizando cartões de débito ou crédito, assim como, transferências e pix, que também aparecem na lista.

Alguns softwares como, por exemplo, o Software HYB, possuem canais de arrecadação e garantem segurança no armazenamento de dados, inclusive, com sistema backup para impedir qualquer perda de informações importantes. Graças a esses sistemas é possível a criação de páginas online como sites, campanhas de arrecadação digitais, relacionamento com os doadores, automatização de comunicação via e-mail e SMS, assim como a gestão financeira de ONGs. Por fim, Diego Ribas, do Software HYB, acredita que “o futuro está a um clique de distância para as entidades que querem crescer e estão dispostas a se adaptar aos novos recursos proporcionados pelas tecnologias”.

