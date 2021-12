Como calcular o tamanho de qualquer mercado? Empresa brasileira cria solução

Compartilhe Facebook

* Por: - 15 de dezembro de 2021.

Porto Alegre 15/12/2021 – Em um ambiente cada vez mais veloz e competitivo, agilidade e precisão são fatores cruciais para o sucesso das empresas

Embora seja importante para ter uma melhor visão estratégica, descobrir o tamanho de um mercado costuma ser um verdadeiro desafio para empresas de todos os portes. Isso porque compilar dados geralmente é um trabalho demorado, além de que nem sempre as fontes oficiais de cada ramo do mercado divulgam informações com agilidade. Empresa brasileira de big data criou uma solução que automatiza o cálculo a partir de informações financeiras

O cálculo de tamanho de um mercado é uma análise recorrente realizada por empresas que tem como objetivos entender seus nichos de mercado e tomar melhores decisões estratégicas. Para chegar em um resultado, é necessário dispor de uma série de dados não apenas da própria empresa, como de todo o segmento avaliado.

Ciente desse cenário desafiador, a Klooks – empresa brasileira de big data especializada em inteligência financeira – criou uma solução que automatiza o cálculo a partir de informações financeiras de empresas compiladas constantemente. De acordo com o co-fundador Alexandre Abu-Jamra, a nova ferramenta calcula o tamanho do mercado e gera insights que possibilitam aumentar a competitividade dos negócios de todos os segmentos no Brasil.

“Identificamos essa grande dificuldade junto aos clientes que a Klooks atende desde 2012, quando iniciamos nossas atividades. Como temos uma base de dados financeiros de mais de 40 mil CNPJs sendo constantemente atualizada, aproveitamos as informações confiáveis que compõem nossa base de dados para desenvolver um modelo matemático capaz de automatizar essa análise, que tradicionalmente demora muito tempo e ainda induz a resultados equivocados”, explica Alexandre.

A ferramenta criada pela Klooks oferece filtros para os usuários conhecerem o tamanho estimado do mercado que desejam analisar. Entre eles: segmentos (combinações de CNAEs), região, porte, natureza jurídica, palavras-chave na razão social e ainda uma série de filtros financeiros.

Segundo Alexandre, ao pesquisar por supermercados de todo o Brasil, a ferramenta indica que o segmento tem R$ 501 bilhões por ano de receita líquida. Conforme levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em maio de 2021, o setor faturou R$ 554 bilhões em 2020 (aproximadamente R$ 500 bilhões de receita líquida).

“O recurso oferecido pela Klooks gera uma inteligência muito maior do que as compilações imprecisas feitas manualmente. Em um ambiente cada vez mais veloz e competitivo, agilidade e precisão são fatores cruciais para o sucesso das empresas”, avalia Alexandre.

Como aplicar a nova tecnologia no cálculo de market share das empresas?

Conhecer a fatia de mercado ocupada pelas empresas é uma forma de comparar os resultados do negócio frente aos concorrentes. É também um modo de quantificar a eficiência de estratégias de marketing, branding e relacionamento, possibilitando avaliar os impactos dessas iniciativas na performance de cada empreendimento.

A percepção do co-fundador da Klooks é de que muitos negócios não monitoram a concorrência e o mercado como um todo. Dessa forma, quando decidem dar os primeiros passos, acabam superestimando seu market share, que costuma ser muito menor do que os dados enviesados mostram. O principal desafio para chegar num cálculo adequado é conhecer efetivamente o tamanho de seu mercado.

Alexandre explica que existem diferentes fórmulas para calculá-lo, desde produção de um determinado produto até receitas em uma região. Ele indica que uma das mais eficientes é avaliar sua parcela de receitas em relação a seus concorrentes, justamente o método automatizado pela Klooks.

Neste método, o usuário seleciona um universo de concorrentes utilizando filtros como CNAEs, palavras-chave na razão social, cidade/Estado, natureza jurídica, porte, faixa de capital social, além de filtros específicos relacionados às finanças das empresas. Segundo Alexandre, a vantagem de calcular pelas vendas é a possibilidade de conhecer tanto o market share da empresa quanto o dos principais concorrentes.

A Klooks ainda oferece a novos usuários um estudo de segmento gratuito que pode ser solicitado através deste link.

Website: https://www.klooks.com.br/