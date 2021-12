Na retomada do turismo, seguro-viagem ganha protagonismo

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 16 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 16/12/2021 – Com coberturas para todos os tipos de viagem, oferecemos produtos completos que geram a confiança dos nossos clientes e parceiros há mais de 30 anos

Mercado de seguro-viagem deve crescer cerca de 57% no mundo nos próximos anos

Em um mundo pandêmico, o que antes era suficiente para garantir a entrada do viajante no destino, hoje não é mais. Cada país tem suas regras, mas, dentre tantas, um novo item que antes era esquecido tem ganhado protagonismo: o seguro-viagem. Foram apontadas as expectativas de crescimento durante a retomada e dados do relatório “Travel Insurance Global Market Trajectory&Analytics”, produzido pela Research and Markets, mostram que o mercado de seguro-viagem deve crescer cerca de 57% no mundo nos próximos anos, entrando em um patamar de US$ 33,7 bilhões até 2027, uma média de 6,7% de crescimento ao ano.

Um outro dado, divulgado pelo Valor Investe informa que a procura por seguro-viagem cresceu 30% e segundo dados do Google Trends, a pesquisa pelo termo “Seguro-Viagem” tem crescido desde abril deste ano, chegando ao pico de buscas em setembro. Isso porque, neste cenário, percebemos um novo perfil de viajante que privilegiou a busca por seguro-viagem completo como um dos principais pré-requisitos para viajar.

Já o Portal Brasileiro de Turismo revela aumento de 94% nas vendas de agosto. Para Claudia Brito, Sócia e Head Comercial da Coris, vários países ao redor do mundo já exigiam seguro-viagem e, cada vez mais, novos destinos estão exigindo este comprovante para emissão de vistos e entrada em seus territórios visando garantir a livre circulação de viajantes, com objetivo de evitarem despesas caso a pessoa adoeça durante a estadia no país.

Neste contexto, a diretora comenta que a Coris também foi impactada com tal crescimento: “Registramos um aumento de 50% nas vendas de nossos produtos quando comparado com o mesmo mês de 2019. O crescimento se revela ainda maior quando entende-se que a comparação de dois anos atrás era de um momento pré-pandêmico, em pleno fim de ano, e este ano ainda estamos em momento de retomada durante a pandemia”.

Embora outros destinos não adotem esse tipo de política, eles também merecem atenção. Os Estados Unidos, por exemplo, não fazem qualquer tipo de exigência, haja vista que o sistema de saúde do país é totalmente privado. O que significa que o governo não paga as despesas médicas, nem mesmo dos cidadãos americanos. O sistema de saúde dos Estados Unidos está entre os mais caros do mundo, e uma emergência médica por lá pode afundar uma família brasileira em dívidas, já que uma simples consulta de hospital custa mais de US$ 2 mil, e uma cirurgia de apendicite, por exemplo, pode chegar aos US$ 40 mil – números cedidos pela Central de Assistência própria da especialista Coris Brasil.

Contratar o seguro para realizar a viagem trata-se de uma proteção importante, já que as despesas com tratamento do novo coronavírus podem ser bastante altas. Além de todos os demais proveitos que o seguro-viagem oferece, tais como cobertura para extravio de bagagem, reembolso para cancelamento da viagem, cobertura para equipamentos eletrônicos, doenças preexistentes, esportes, gestantes e, principalmente garantia de atendimento médico e hospitalar, em casos de urgência ou emergência como acidentes ou doenças, o seguro oferecerá acesso aos profissionais de saúde no destino. Também podendo ser examinado por um médico no hotel onde está hospedado ou ainda usar o recurso do teleatendimento, com consultas virtuais realizadas até 15 minutos depois da solicitação.

“Algumas empresas de seguro oferecem coberturas que vão até 1 milhão (na moeda local), para todos os tipos de viagem, além de cobertura para esportes, gestante, doença preexistente, todos incluídos nos limites dos Planos e ainda opções interessantes como proteção dos equipamentos eletrônicos, assistência psicológica e pets. Com o objetivo de oferecer produtos completos que geram a confiança dos clientes e parceiros assíduos.”, afirma Claudia.

Entretanto, nem todas as empresas de seguro-viagem oferecem todas estas coberturas. Por este motivo é importante comprar produtos mais completos, além apenas da negociação de preços.

Website: https://coris.com.br/seguroviagem/