Dicas de destinos de ecoturismo para viajar no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 17 de dezembro de 2021.

Curitiba, PR 17/12/2021 –

O ecoturismo é uma forma de despertar a consciência ecológica dos turistas através da interpretação e integração com o ambiente e a comunidade local, gerando benefícios tanto para o visitante quanto para a comunidade ou local visitado.

O Brasil é rico em destinos nos quais a natureza é a principal atração, permitindo aos viajantes incursões por lugares inesquecíveis.

Abaixo, estão dicas de destinos brasileiros para quem gosta de estar em contato com a natureza:

CHAPADA DIAMANTINA

São setenta mil quilômetros quadrados de uma riqueza de cenário surpreendente. A Chapada Diamantina fica na Bahia e não há como não se maravilhar com suas paisagens. Mas o que esperar de um lugar onde está a segunda maior cachoeira do Brasil? A Cachoeira da Fumaça possui 400 metros de altura sendo digna de registro. E há muito mais ainda para ver. São desfiladeiros imensos, grandes montanhas, grutas, poços de água tão cristalina que chega a ser difícil acreditar que é de verdade. Cavernas e sítios arqueológicos em que a pintura rupestre é o grande atrativo desperta a curiosidade nos visitantes.

Para explorar melhor o local, é indicada a contratação de uma agência de turismo.

CHAPADA DOS VEADEIROS

É em Goiás que se situa a Chapada dos Veadeiros – lugar que tem atraído cada vez mais ecoturistas o ano inteiro. Uma das atrações mais visitadas é a cachoeira Santa Bárbara que, apesar da pouca altura – trinta metros -, possui um tom de azul claro nas suas águas, fazendo lembrar o Caribe. Porém, tanto encanto tem um preço. O acesso não é dos mais fáceis. Também é possível desfrutar de outras atrações: Vale da Lua (formação rochosa com mais de um bilhão de anos), cânions e muita natureza exuberante.

Há uma curiosidade na Chapada dos Veadeiros: como ela está na mesma latitude que Machu Picchu, o local é muito procurado também pelos místicos.

NOBRES

Ainda é um destino não muito conhecido e, por isso, sua infraestrutura é um tanto básica. Porém, Nobres, localizado no Mato Grosso, não fica nem um pouco atrás no quesito “beleza”. São muitos os atrativos que o turista irá encontrar. Cachoeiras que formam poços naturais com peixinhos, rios de água transparente, cavernas muito antigas, mirantes em que a grande pedida é se aventurar na tirolesa e nas muitas trilhas para explorar os recantos de uma paisagem quase intocada.

ILHABELA

No litoral norte de São Paulo se localiza um verdadeiro paraíso em que só se chega de balsa. Ilhabela é um arquipélago muito procurado por turistas e bem mais badalado. São quinze ilhas, mais de 40 praias e em torno de 360 cachoeiras. A infraestrutura para atender os turistas é acima da média. As praias são para todos os gostos e idades. Há também cachoeiras em que o visitante pode relaxar e admirar as incríveis paisagens.

FERNANDO DE NORONHA

A ilha mais famosa do Brasil, também conhecida como o Caribe brasileiro, apresenta aos seus visitantes praias e paisagens de tirar o fôlego. O mar é transparente e de água morna, um convite à prática do mergulho. A diversificada fauna marinha chama a atenção. Peixes, corais, tartarugas, golfinhos, arraias e outros animais fazem de Fernando de Noronha um lugar único e especial.

APARADOS DA SERRA

A grandiosidade dos Aparados da Serra faz deste parque nacional um dos mais importantes do país. Fica situado no limite entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não há como não se impressionar com os desfiladeiros e abismos verticais. Um deles é o famoso Cânion do Itaimbezinho. Um cenário bem marcante é o Rio Perdizes que desce entre paredes rochosas do cânion, formando a Cachoeira Véu da Noiva. São muitas as trilhas, sendo que, para algumas, é necessário ter um bom preparo físico e experiência em técnicas de escalada.

LENÇÓIS MARANHENSES

É no Maranhão, como já diz o nome, que está situado um dos destinos turísticos mais surpreendentes do Brasil. As grandes dunas e as belíssimas lagoas naturais com tons do verde-esmeralda até o azul turquesa enchem os olhos dos turistas.

O Clube Candeias oferece ao seu associado meios de hospedagem no Brasil, como pousadas, casas, apartamentos mobiliados e 30 unidades próprias.

Mais informações em https://www.clubecandeias.com/

Website: https://www.clubecandeias.com/