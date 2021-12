Mulheres que gostam de vinhos ganham calendário natalino de lives

Compartilhe Facebook

22 de dezembro de 2021.

Lembrando de seu primeiro Natal na capital espanhola, a sommelière Lylian Loureiro, decidiu presentear suas alunas e seguidoras das redes sociais com um calendário diferente: o calendário de lives do advento das mulheres do vinho.

O calendário do advento nasceu no final do século XIX na Alemanha, quando as crianças acendiam velas a cada dia como forma de contagem do tempo que faltava para o nascimento de Jesus. Com o passar do tempo, já no início do século XX, foi criado um calendário no formato de uma caixinha com 24 janelas para serem abertas dia após dia.

Fontes afirmam que foi o pároco Gerhard Lang que lançou este calendário para a contagem regressiva até o Natal, onde cada uma das janelinhas continha uma surpresa, um presentinho ou um chocolate para as crianças. E não custou muito para que este calendário se espalhasse pela Europa e acabasse se tornando uma tradição, inclusive na Espanha, onde a espera pelos Reis Magos é maior que pelo Papai Noel.

Lembrando de seu primeiro Natal na capital espanhola, a sommelière Lylian Loureiro, que viveu em Madrid onde conheceu o calendário do advento, decidiu este ano presentear suas alunas do curso de vinhos e seguidoras das redes sociais com um calendário diferente.

Inspirada no calendário de chocolate que as crianças recebem nesta época para acompanhar dia a dia a chegada do Natal, revolveu compartilhar esta tradição, de uma forma online e virtual, criando um calendário de lives diárias chamado Calendário do Advento das Mulheres do Vinho.

Desta forma, vem oferecendo um conteúdo exclusivo como presente surpresa para as mulheres que gostam de vinhos e que desejam dominar o universo dos vinhos através da degustação. As lives que começaram no dia primeiro de dezembro, de forma simultânea no canal do YouTube e Instagram da sommelière, abordam temas relacionados aos vinhos, desde harmonização para o Natal até serviço do vinho e como sentir aromas e sabores da bebida dos deuses.

“”Assim que iniciei o calendário, minhas próprias alunas começaram a sugerir temas que gostariam que eu abordasse nestas lives. Então, posso dizer que nosso calendário é uma construção coletiva, um presente de mão dupla, para ajudar mais mulheres a desfrutar de seus vinhos nesta época tão especial do ano”, comenta Lylian Loureiro, sommelière da Castália Mulheres do Vinho.

Pensando na ceia de Natal, muitos conteúdos estão relacionados à combinação de pratos e vinhos. Harmonização gelada de vinhos com sorvetes, sobremesas natalinas para uma doce harmonização e qual vinho combina com arroz com passas foram alguns dos temas do calendário.

Para acompanhar o calendário basta acessar as redes sociais das mulheres do vinho pelo site www.mulheresdovinho.com.br, ou entrar para o grupo do Telegram https://t.me/mulheresdovinho onde, além da agenda das lives, as mulheres recebem materiais extras e convites para outros eventos exclusivos.

Website: https://mulheresdovinho.com.br/