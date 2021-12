Diesel continuará caro em 2022 e a solução é saber economizar o consumo

Compartilhe Facebook

Via Trucks dá para o caminhão rodar mais e gastar menos combustível

Desde o início do ano, a Petrobras reajustou o preço do diesel 12 vezes nas refinarias, sendo que apenas três destes movimentos foram de reduções. O maior aumento percentual, de 15,20% aconteceu em 18 de fevereiro e o segundo maior, de 9,20%, em 26 de outubro. Por coincidência o último. No acumulado do ano a alta chega a 64,70%. Nas bombas, o preço médio praticado em todo o Brasil é de R$ 5,619, segundo levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) referente à primeira quinzena de dezembro. O governo federal disse que anunciará redução de valores ainda para o fim deste ano e início de 2022. Mesmo assim, o preço deve continuar pesando no bolso dos caminhoneiros e no caixa das empresas de transportes no ano que vem.

O reajuste do diesel é um problema que afeta toda a economia porque mais de 50% da carga é transportada por rodovias. É um dos fatores que contribuem para aumentar a inflação impactando no poder de compra e na rentabilidade das empresas. Por essa razão, economizar combustível nunca foi tão importante quanto agora. Mas como gastar menos? Fazer a manutenção periódica do caminhão é uma forma de evitar alto consumo do motor, mas não a única. Para economizar, além da manutenção é preciso saber conduzir o veículo, explica Hovani Argeri, diretor geral de Operação da Via Trucks, concessionária DAF com unidades em Contagem (MG), Guarulhos (SP) e São Bernardo do Campo (SP).

“O motorista é o operador do veículo e deve guiá-lo dentro das normas de condução definidas pelo transportador e de acordo com as normas de condução econômica definidas pela montadora para o produto em específico”, disse o executivo.

Abaixo, seguem algumas dicas da Via Trucks para economizar combustível nessa época de diesel muito caro.

– Evitar o excesso de carga: os veículos são fabricados para carregar uma determinada quantidade. Peso acima do indicado pelo fabricante vai exigir mais do motor, que consumirá mais combustível. Além disso, o excesso pode resultar em multas e prejudicar a dirigibilidade do veículo.

– Verificar sempre a calibragem dos pneus: pneu murcho faz o caminhão gastar mais, fato já comprovado por inúmeros testes feitos por montadoras.

– Cuidar da velocidade: a velocidade com que se dirige também contribui para o aumento do consumo de combustível. Estudos apontam que o nível de consumo aumenta em até 1% a cada quilômetro quando o caminhão ultrapassa a velocidade de 88 Km/h. Isso acontece por causa da resistência do ar que vai se tornando maior. Então, vale ficar de olho no velocímetro.

– Observar a qualidade dos postos: infelizmente, há postos que adulteram o combustível. Por esta razão, vale pesquisar e escolher aqueles mais confiáveis. Se a escolha for aleatória, dificilmente será possível identificar qual posto vendeu o combustível ruim. Mas se o motorista tem o hábito de abastecer nos mesmos lugares fica mais fácil descobrir o local que passou a adotar uma prática nociva ao bolso do motorista e ao motor do veículo.

– Planejar a rota: é sempre bom planejar a rota antes de partir para a entrega. Em muitos casos o caminho mais curto parece ser o melhor, mas nem sempre é assim. Ficar parado em congestionamento, trafegar em vias que exigem mudança constante de marchas ou que tenham muitos buracos, definitivamente, não ajuda a economizar. O caminho ideal é aquele com boa pavimentação e mais fluidez.

– Ar-condicionado: controle o uso do ar-condicionado. Ele consome muita energia elétrica, elevando o giro do motor e também o bombeamento de combustível para compensar o gasto de combustível.

– Usar programas de fidelidade: as distribuidoras mais conhecidas costumam ter um programa de fidelidade. Vale a pena se informar e participar desses programas, pois eles oferecem vantagens como descontos ou um sistema de acúmulo de pontos que possibilita a troca por produtos, prestação de serviços ou mesmo por um vale-combustível.

Por fim, é necessário respeitar o manual do fabricante fazendo a manutenção preventiva no tempo certo e usando apenas peças de qualidade, homologadas pelo fabricante.