Ação social aborda pessoas em situação de rua em Campinas

22 de dezembro de 2021.

A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, está desenvolvendo neste mês de dezembro a Operação Final de Ano, cujo propósito é intensificar a abordagem a pessoas em situação de rua no Centro de Campinas.

Nesta quarta-feira, dia 22, a secretária Vandecleya Moro acompanhou os trabalhos no Centro. Ela conversou com comerciantes e com os trabalhadores das equipes do SOS Rua. “Quero elogiar aqui o trabalho desses profissionais, que atuam com muita habilidade e solidariedade junto a essa população”, afirmou.

O serviço de abordagem social de população adulta em situação de rua, o SOS Rua, é um serviço conveniado, que mantém diariamente a abordagem a pessoas em situação de vulnerabilidade. O serviço ocorre diariamente em toda a cidade das 8h às 22h. A Operação Final de Ano, focada no Centro de Campinas, acontecerá até o dia 3 de janeiro. No mês de novembro, o serviço abordou 1034 pessoas nas ruas de Campinas

A Prefeitura de Campinas mantém, além do SOS Rua, diversas operações voltadas à população em situação de rua. São elas:

Mão Amiga

O programa Mão Amiga teve início em 2016, com o objetivo de dar formação profissional às pessoas em situação de rua, buscando reinseri-las no mercado de trabalho e, consequentemente, no convívio familiar e social.

Os bolsistas são indicados pelos serviços da rede socioassistencial da Prefeitura e, para iniciarem os cursos, passam por um processo seletivo.

Operação “Amigos no trecho”

Iniciada em 1º de julho de 2021, o projeto envolve a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a Polícia Militar Rodoviária e as concessionárias que administram as estradas que passam pelo município de Campinas. Trata-se de um serviço 24 horas que, ao identificar um morador em situação de rua nas estradas, aborda, identifica-o e oferece acolhimento no albergue municipal.

Recâmbio

O Recâmbio de Migrantes é um programa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos cujo propósito é garantir o retorno seguro de pessoas socialmente vulneráveis a seus locais de origem.

Bagageiro municipal

Desde abril de 2021, as pessoas em situação de rua também podem contar com o bagageiro, um espaço para guardar os pertences. Fica na Rua José Cruz Ferreira Jorge, 32, na Vila Industrial e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Centros POP Sares unidade 1 e unidade 2

São equipamentos públicos que ofertam atendimento especializado para pessoas em situação de rua. As ações desenvolvidas são: acolhida; escuta qualificada e compreensão do contexto familiar e social dos (as) usuários (as); orientação sobre documentação pessoal; compreensão da complexidade e da dimensão social que perpassa a situação de rua; incentivo à participação social dos (as) usuários (as) e a defesa de direitos e oferta de cuidados de higiene, vestuário e alimentação.

Casas de passagem

As duas casas de passagem em Campinas acolhem pessoas em situação de rua, oferecendo espaço transitório de moradia para a construção do processo de saída das ruas. Oferece cuidados de higiene, saúde, alimentação, vestuário, documentação e convivência.

Abrigos

A Prefeitura conta com três abrigos masculinos, um feminino, um albergue municipal (Samim), um albergue emergencial para a proteção de Covid-19 e um albergue para moradores em situação de rua com sintomas gripais.

Consultório na rua

A Secretaria Municipal de Saúde mantém o Consultório na Rua, que visa atender a essa população. Por meio de um veículo adaptado que percorre diversas áreas da cidade, o Consultório na Rua oferece cuidados em saúde a essas pessoas em seus próprios contextos de vida. É composto por duas equipes multidisciplinares que contam com médicos, psicólogos, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e redutores (pessoas que trabalham com a política de redução dos danos causados pelas drogas). O foco do atendimento é voltado para doenças ou condições que mais atingem os moradores em situação de rua, como tuberculose, alcoolismo e combate ao crack e outras drogas. Orienta essa população sobre doenças, como as sexualmente transmissíveis e hepatites. Realiza curativos, testes de diabetes e medição de pressão.

Website: https://www.campinas.sp.gov.br/governo/assistencia-social-seguranca-alimentar/