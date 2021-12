Guia traz dicas de como não deixar debates políticos estragarem as festas

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 22/12/2021 – Guia de sobrevivência para as festas de fim de ano, traz dicas de como participar de debates políticos com respeito às diferenças de opinião

E-book gratuito e com sugestões simples e bem-humoradas mostra como falar sobre o assunto nos encontros entre familiares e amigos

A criadora da Virada Política, Duda Alcântara, e a embaixadora do movimento Politize, Thais Chaves lançam o e-book “Guia de sobrevivência para as festas de fim de ano: há esperança para 2022” com dicas para promover debates políticos que valorizem a cultura do diálogo no Brasil.

O guia, que pode ser baixado e compartilhado gratuitamente, traz seis ferramentas comportamentais e sugestões de conteúdo que auxiliam na busca de informações corretas e combate às fake news. O material tem como base a comunicação não-violenta, disseminada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg para aprimorar os relacionamentos em situações que exigem clareza na comunicação.

Um estudo publicado pela Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) com base em dados de opinião pública dos últimos 20 anos mostra que a polarização chamada “afetiva” tem sido predominante no Brasil e considerada a mais danosa para a democracia, já que ocorre quando há aumento do desafeto entre grupos políticos rivais e consequências negativas, afetando inclusive a legitimidade de governos.

Para a autora Duda Alcântara, o diálogo com pessoas que pensam muito diferente já faz parte da rotina que tem sido marcada pela polarização: “Para manter o diálogo e o respeito, temos de aprender a incorporar estratégias que impeçam que os debates se tornem discussões agressivas”, explica Duda.

Já Thaís Chaves afirma que motivação para produzir o guia se deve ao crescimento exponencial de desinformação no país: “Nosso objetivo é o de que as pessoas tenham acesso a conteúdo que ensinam como manter o diálogo e a civilidade, assim como nós mesmas aprendemos”, destaca Thaís.

Entre as orientações do e-book, estão sugestões sobre o uso correto de palavras em uma discussão, a busca por afinidades políticas e o estímulo à pesquisa sobre a veracidade de notícias a partir da leitura de portais de checagem de fatos.

Para baixar e compartilhar o “Guia de sobrevivência para as festas de fim de ano: há esperança para 2022” basta acessar o site: https://www.dudaalcantara.com.br/

