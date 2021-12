Fato Relevante – Revisão de Guidance do Biênio 2020/2021

Compartilhe Facebook

A TECNISA S.A. vem informar que revisou sua projeção de lançamentos de R$ 1,2 a 1,5 bilhão, para R$ 1,1 bilhão em Valor Geral de Vendas (“VGV”), parte TECNISA, para o biênio 2020 e 2021.

FATO RELEVANTE

A TECNISA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nicolas Boer, 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 2043-5, com suas ações negociadas em bolsa de valores sob o código “TCSA3” (“Companhia”), em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem informar que revisou sua projeção de lançamentos de R$ 1,2 a 1,5 bilhão, para R$ 1,1 bilhão em Valor Geral de Vendas (“VGV”), parte TECNISA, para o biênio 2020 e 2021.

A revisão da projeção reflete a percepção da administração sobre seus negócios e a conjuntura da economia brasileira e do mercado imobiliário. As premissas consideradas para sua determinação estão sujeitas a fatores que escapam ao controle da administração, tais como alterações políticas, macroeconômicas e regulatórias, que podem afetar as condições do mercado e levar a revisão nas projeções.

As informações sobre as projeções da Companhia, incluindo seu acompanhamento e alteração, constam do formulário de referência disponível nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. (www.b3.com.br) e da Companhia (www.tecnisa.com.br/ri), o qual será oportunamente atualizado, nos termos da regulamentação aplicável.

