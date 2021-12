Guararapes: Fato Relevante – Migração para o Novo Mercado

Compartilhe Facebook

22 de dezembro de 2021.

Natal, Rio Grande do Norte

A Guararapes Confecções S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a B3 S.A. deferiu o pedido de migração da Companhia para o Novo Mercado.

FATO RELEVANTE

Migração para o Novo Mercado

A Guararapes Confecções S.A., “Guararapes” ou “Companhia” [B3: GUAR3], em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 26 de outubro de 2020, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, nos termos do item 7.3 do seu Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, deferiu o pedido de migração da Companhia para o Novo Mercado.

O início dos negócios com os valores mobiliários de emissão da Companhia no Novo Mercado está condicionado à aprovação, em Assembleia Geral, da alteração de seu Estatuto Social, visando a adaptação ao Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento”) e a ratificação da eleição dos membros independentes do Conselho de Administração da Guararapes, nos termos do Regulamento. O Conselho de Administração da Companhia deverá, portanto, se reunir, no futuro próximo, para convocar a referida Assembleia Geral, observadas as formalidades legais.

Natal, 22 de dezembro de 2021.

Tulio José Pitol de Queiroz

Diretor de Relações com Investidores

Website: https://ri.riachuelo.com.br/