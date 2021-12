Healthtech oferece assinaturas de saúde com atendimentos médicos e psicológicos

Compartilhe Facebook

22 de dezembro de 2021.

São Paulo 22/12/2021 – O que propomos vai além de uma Assinatura de Saúde única com um custo acessível por mês, estamos olhando e ouvindo as dores de todos os brasileiros

Descontos em consultas agendadas com especialistas, em medicamentos e exames laboratoriais realizados em domicílio estão entre as vantagens de ser assinante

No Brasil, são mais de 160 milhões de brasileiros sem plano de saúde. Pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que essa porcentagem representa 69,7% dos brasileiros.

“É um número que só cresce com a alta do desemprego e o aumento dos custos fixos gerados pela inflação”, diz Ian Bonde, CEO e fundador da Vibe Saúde.

Para contribuir com esta lacuna, a Vibe Saúde apresenta modelos de assinaturas de saúde digitais, com benefícios exclusivos. O novo serviço se inicia com duas modalidades com preços acessíveis por mês, que oferecem atendimentos médicos 24h e sessões de orientações com psicólogos ilimitadas, além de descontos em medicamentos. Há ainda benefícios de check-up anual com a realização de exames em domicílio e consultas gratuitas com médicos especialistas, além de descontos em consultas adicionas.

“Os novos serviços oferecidos pela Vibe se tornam uma alternativa mais econômica e que atende às necessidades dos pacientes. Nosso propósito é gerar impacto social à sociedade brasileira, democratizando o acesso com o cuidado que os brasileiros precisam e merecem”, afirma Bonde.

As assinaturas mensais permitem atendimento personalizado (no aplicativo, um serviço chamado “cuidado avançado”). “Queremos cuidar de cada um dos nossos pacientes de forma continuada e personalizada por meio de um acompanhamento de acordo com o histórico clínico do paciente, a partir da entrada dele no aplicativo. O que propomos vai além de uma Assinatura de Saúde única com um custo acessível por mês, estamos olhando e ouvindo as dores de todos os brasileiros”, afirma Alexandre Seo, diretor médico da Vibe Saúde.

A partir do próximo ano, a Vibe avançará em cuidados mais especiais com seus pacientes, ajudando no tratamento e no acompanhamento da saúde da mulher, doenças crônicas, entre outros novos serviços, pensando sempre na personalização do atendimento.

Assinaturas revertidas em doações

Além do foco em melhorar o acesso à saúde, outro propósito da Vibe é o engajamento com as causas sociais. A cada nova adesão aos planos de assinatura, a startup fez uma doação no inverno deste ano de centenas de cobertores para o Centro de Acolhida para Adultos Zancone na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. Atualmente, o Centro atende, em média, 150 pessoas adultas por dia.

“A geração de impacto social para a sociedade brasileira está no DNA da Vibe”, enfatiza Ian Bonde. A healthtech tem outras parcerias em andamento para atendimentos médicos e psicológicos, a exemplo do projeto realizado com a ONG Verdescola, do litoral norte de São Paulo; com o Conselho Regional de Enfermagem (COREN-SP) disponível a aproximadamente 600 mil enfermeiros no Estado de São Paulo; além do Instituto Vasselo Goldoni (IVG), reconhecido pelo trabalho de empoderamento humano, igualdade social, de gênero e sororidade entre as mulheres.

A startup já atingiu 3,5 milhões de downloads desde o seu lançamento em 2020. Tem alta taxa de resolutividade no atendimento digital, e já realizou mais de 600 mil consultas gratuitas nos últimos 12 meses. “Os atendimentos da Vibe já possibilitaram que vidas fossem salvas, moradores de rua fossem atendidos, um apoio cuidadoso fosse realizado ao estado de Manaus em tempos de maior crise durante a crise sanitária da Covid-19, além de um alcance a cuidados com a saúde em aldeias indígenas e diversas regiões do País”, lembra Ricardo Joseph, co-fundador e COO da Vibe Saúde.

