Startups se reúnem em Pitch Day para apresentar soluções voltadas ao transporte

22 de dezembro de 2021.

22/12/2021 –

Desenvolvido pelo SINDICAMP, Desafio SINDITECH conecta transportadoras a empresas de tecnologia

As startups têm batido recorde de crescimento não só no Brasil como no mundo, revolucionando o mercado com suas soluções e gerando as mais diversas formas de inovação. Segundo a Associação Brasileira de Startups, de 2015 a 2019, o número de startups criadas saltou de uma média de 4100 para 12700, representando um crescimento de 207%.

Observando dados mais recentes da empresa de análise de dados DataHub, apenas em 2020 foram criadas 35.423 startups e empresas de tecnologia no país, o que mostra grande avanço ao ano anterior. Vale ressaltar que o estudo apontou São Paulo como o polo concentrador, sediando 72,25% desse volume. Desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Campinas e Região (SINDICAMP), o hub de inovação SINDITECH veio para aproveitar esse cenário e proporcionar soluções para as dores das transportadoras com o auxílio de startups de tecnologia.

O presidente do sindicato, José Alberto Panzan, conta que a ideia do projeto veio em 2019, e a partir de meados de 2021, o SINDITECH iniciou uma série de ações com um só objetivo: solucionar os problemas do transporte rodoviário de cargas (TRC). “Fomos ‘cutucados’ pelo Cileneu Nunes, ex-presidente da Omnilink, num evento do Inovação, também iniciativa da entidade, no final de 2019, para sua criação. Aceitamos o desafio, e o Núcleo da COMJOVEM Campinas iria conduzir o projeto com total apoio da diretoria da entidade”.

O Desafio SINDITECH, uma das ações desenvolvidas pelo hub, tem o objetivo de conectar startups com a própria entidade e as empresas associadas. As startups inscritas no desafio tiveram que apresentar soluções já testadas para cada desafio apresentado pela entidade junto ao problema, às suas causas e aos efeitos. A comprovação dos resultados foi apresentada na última quarta-feira (15), no Pitch Day, realizado de forma on-line.

“Foi um longo processo até selecionarmos dentre tantas inscrições, as dez startups que irão apresentar suas soluções. Iniciamos a jornada do nosso hub de inovação entrevistando e expondo soluções inovadoras de startups de sucesso, até que resolvemos dar um passo adiante: criar o Desafio SINDITECH”, conta Rafaela Cozar, Coordenadora da COMJOVEM Campinas.

Um salto para a inovação

No primeiro Pitch Day, as startups Ailog, OpTime e OptCargo apresentaram suas soluções para os dois desafios propostos pelo hub e comprovaram suas eficácias. A divulgação do resultado ficará para a segunda edição do evento, em 18 de janeiro.

Com um processo rigoroso, o desafio contou com convidados para compor a banca avaliadora das ideias apresentadas pelas startups. Para esse primeiro evento, os convidados foram Joyce Bessa, diretora da Transjordano e vice Coordenadora Nacional da Comjovem, o professor Orlando Fonte, responsável pelo LALT da Unicamp, André Luiz Zambuzi, gerente administrativo de uma das empresas associadas, Cileneu Nunes, consultor do projeto, Thays Boscatto, vice-coordenadora da COMJOVEM Campinas e José Alberto Panzan, presidente do SINDICAMP.

“Abrimos as portas do projeto para que startups desenvolvessem soluções inteligentes para os desafios propostos do TRC na nossa região. Foi um processo de amadurecimento do projeto, conhecendo diversos hubs e startups, que culminou no desenvolvimento do nosso próprio hub. Isso nos permitirá entregar tecnologia de maneira mais acessível às empresas associadas ao Sindicamp. Depois de semanas recebendo inscrições e analisando cada perfil, chegamos ao tão aguardado Pitch Day”, acrescenta Cozar.