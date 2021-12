Começar o ano com um planejamento estratégico é fundamental para alcançar metas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 22 de dezembro de 2021.

Ribeirão Preto 22/12/2021 –

Segundo Rodrigo Salgado, especialista em gestão, ação ajuda definir objetivos empresariais e alinhamento com a missão do negócio

Um hábito muito comum para aguardar a chegada de um novo ano é listar as principais metas que irão nortear os próximos meses. Para as empresas, o planejamento estratégico é uma excelente ferramenta para analisar o que foi feito no ano que passou e desenhar os próximos passos para chegar onde se deseja, seja a curto, a médio ou a longo prazo.

Rodrigo Salgado, diretor da Alero Consultoria, explica que esse é o processo no qual empresas tomam decisões sobre como vão alocar seus recursos no próximo ano ou em um determinado período de tempo. “O planejamento estratégico costuma envolver a definição de metas, indicação de ações para alcançá-las e previsão do orçamento necessário. Com o planejamento é possível definir não só quais caminhos seguir, mas principalmente quais não seguir”, diz.

Ainda de acordo com Salgado, pensar de forma estratégica é mais importante do que nunca. “Para qualquer empresa, a estratégia é a base para preparar o futuro e crescer agora, em vez de simplesmente reagir às mudanças. Sem uma estratégia, uma organização pode se afastar da sua visão e se tornar insustentável ou irrelevante”, esclarece.

Ao construir um plano é possível reconhecer cenários, estipular prazos, revisitar a visão do negócio, analisar fraquezas e oportunidades, mas acima de tudo, revisitar o negócio para compreender onde está e onde quer chegar. “De forma geral, pode-se dizer que todo objetivo pode ser alcançado mais facilmente por meio de um planejamento estratégico. Porém, ele precisa ser realista e levar em consideração o contexto da empresa e do mercado em que está inserida”, explica.

O especialista em gestão de empresas destaca que entre as diversas vantagens do planejamento estratégico estão: a organização, assertividade, decisão racional, priorização e estratégia. “Apesar de ser um documento, é ele que vai fazer com que a empresa caminhe para o crescimento sem perder a sua identidade ao longo do trajeto. Esse é o momento para pensar nos próximos 12 meses e o planejamento ajuda avaliar ao longo do caminho o que está dando certo ou não, e até mesmo mudar de rota”, finaliza.

Website: https://aleroconsultoria.com.br/