Dezembro Laranja: cuidados devem ir além de protetor solar

23 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 23/12/2021 – “Os meios físicos como chapéus, sombrinhas, entre outros itens, também são fundamentais para a proteção”

Dermatologista adverte sobre a importância dos cuidados para prevenir o câncer de pele

Verão, férias, praia, mar e piscina, essa combinação, sem dúvida, parece ser a ideal para grande parte das pessoas. No entanto, também pode ser uma junção de fatores perigosa se a exposição aos raios solares ser realizada sem uma proteção adequada. Em vista disso, o último mês do ano é o escolhido para a campanha Dezembro Laranja, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância dos cuidados para prevenir o câncer de pele, o tipo de câncer mais comum no Brasil.

Realizado desde 2014, resultado da iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o Dezembro Laranja também alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de pele. Apesar do tipo mais comum – o não melanoma – ter letalidade baixa, é imprescindível procurar o atendimento médico, ao menor sinal de algum problema dermatológico, para evitar complicações. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 185 mil novos casos são registrados a cada ano no país, sendo que grande parte dessas ocorrências poderia ser evitada com os cuidados adequados com a fotoproteção.

Para a médica dermatologista Dra Heidy Sanjinez, que atende na rede AmorSaúde, a melhor forma de se proteger é evitando a exposição solar em horários de picos, ou seja, das 10h até às 16h, período no qual o sol está mais forte e a emissão dos raios UVB e UVA é mais intensa. Além disso, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, usar somente o protetor solar não é o suficiente. “Os meios físicos como chapéus, sombrinhas, entre outros itens, também são fundamentais para a proteção”, aponta a médica.

A dermatologista ainda ressalta que é muito importante saber procurar o médico no momento certo. “Para isto é preciso observar a pele com muito cuidado e identificar qualquer lesão que chame atenção seguindo o ABCDE – A: Assimetria (lesões assimétricas); B: Bordas irregulares; C: Cor (cores misturadas, variadas ou mais de um tom); D: Diâmetro (de mais de 5mm) e E: Evolução (lesões que mudaram de tamanho, cor, forma ou aparência)”, explica a Dra. Heidy Sanjinez.

A AmorSaúde, rede de clínicas populares do Brasil, com mais de 300 clínicas distribuídas em todas as regiões do país, também apoia a campanha Dezembro Laranja, reforçando o alerta para a população sobre a importância dos cuidados com a fotoproteção e o diagnóstico precoce. De acordo com Leandro Freitas, gerente da AmorSaúde de Rio Claro/SP, com a realização anual da campanha Dezembro Laranja as pessoas estão cada vez mais conscientes da necessidade de se proteger contra os efeitos nocivos da exposição solar e da importância de procurar um médico no caso do aparecimento de pintas com características anormais. “A cada ano que passa, mais pessoas procuram os dermatologistas, atentas ao risco do câncer de pele”, aponta Freitas.

