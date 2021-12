Crescimento da computação em nuvem traz novo player para o mercado brasileiro

Compartilhe Facebook

23 de dezembro de 2021.

23/12/2021

Provedor de nuvem independente Vultr inaugura data center na América do Sul e é um considerado um dos que crescem mais rápido no mundo

A pandemia de Covid-19 impulsionou a adoção de tecnologia por muitas empresas, sendo uma delas a computação em nuvem para alcançar os principais objetivos do negócio. De acordo com dados do Relatório de Segurança na Nuvem 2021, divulgado pela Fortinet em junho, 33% das organizações já executam mais da metade de suas cargas de trabalho na nuvem, e em 18 meses esse número deve saltar para 56%. Além disso, 76% das empresas já utilizam no mínimo dois provedores de nuvem.

Com este cenário, os provedores de nuvem não param de crescer. Um deles é a Vultr, considerado um dos provedores independentes de infraestrutura em nuvem de crescimento mais rápido do mundo e que anunciou sua entrada na América do Sul com um novo cloud data center em São Paulo, Brasil.

A entrada na América do Sul é uma resposta à demanda de desenvolvedores e empresas na região e faz com que a empresa ofereça seus provedores de computação em nuvem e de alta frequência no continente pela primeira vez. Podendo implantar uma instância em menos de 60 segundos, os desenvolvedores são incentivados a se inscrever online ou as empresas que desejam discutir migrações para nuvens maiores estão qualificadas para uma consulta gratuita com um especialista em engenharia de soluções.

A computação em nuvem tem sido um fator significativo no sucesso dos negócios na última década, enquanto a pandemia COVID-19 aumentou ainda mais sua importância, por meio do crescimento exponencial do trabalho remoto. “Há muito tempo sabemos que as nuvens da Big Tech são complicadas e caras demais, por isso estamos felizes em ver que muitos outros na indústria também começaram a perceber isso”, disse J.J. Kardwell, CEO da Constant, criador da Vultr. “A independência da Vultr é uma vantagem significativa e conseguimos expandir rapidamente nossos locais de computação em nuvem para aumentar a acessibilidade em todo o mundo.”

