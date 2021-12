Âmbar: resina de uso milenar pode contribuir para bem-estar

Compartilhe Facebook

Com origem orgânica, a resina é fossilizada de árvores antigas, proveniente de pinheiros. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, o maior centro produtor da resina fica na Península da Lituânia, especificamente em Sambia (Samland).

Ainda de acordo com o órgão, cerca de 90% do âmbar encontrado no mundo provém da região do mar Báltico. Na península de Sambia e na lagoa Courland há cerca de três mil hectares de solo com a resina. Segundo a história do colar de âmbar, a resina é importada da bacia do Mar Báltico, que compreende países como Lituânia, Letônia e Estônia.

O âmbar do Báltico é usado há séculos. Uma das informações mais interessantes sobre o âmbar é que Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, descreveu propriedades medicinais e métodos de aplicação do âmbar. Na Roma Antiga, o âmbar era usado como remédio e como proteção contra diversas doenças. Além disso, antes da Primeira Guerra Mundial, o âmbar era usado para o tratamento de várias doenças. Na Lituânia, por exemplo, o âmbar era muito usado para proteger os bebês de doenças e para tornar a erupção dos dentes menos dolorida. É realmente um produto 'natural milenar'

Quando utilizado da forma correta, o colar de âmbar, por exemplo, libera ácido succínico que, absorvido pelo organismo, pode proporcionar alívio para diferentes problemas de saúde, de acordo com alguns entusiastas.

Segundo o CPRM, o âmbar original pode ser imitado com o uso de materiais como plástico, celulóide e baquelite. Além disso, de acordo com o órgão, de todo o âmbar original produzido, apenas 15% pode ser aproveitado para uso medicinal.

É um produto que deve ser usado tomando todos os cuidados, principalmente pelos efeitos que pode proporcionar. É importante ficar atento às falsificações, que infelizmente podem acontecer

