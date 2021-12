CEO da Odonto Excellence, Oséias Gomes, pretende investir em ecobussines

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 29 de dezembro de 2021.

São Paulo 29/12/2021 –

Para o próximo ano, Oséias Gomes quer abrir espaço de negócios interativo e lançar segundo livro

O CEO da Odonto Excellence, Oséias Gomes pretende investir em novo espaço de ecobussines para tratar de negócios. Outra aposta dele para o novo ano será o lançamento do seu segundo livro com estratégias para todos alcançarem a excelência nos negócios.

“São mais de 40 anos de carreira. Foram longos caminhos, e durante minha trajetória me deparei com diversos empreendedores angustiados que não conseguiam encontrar receitas eficientes para seguirem com seus negócios”, revelou o autor do livro “GESTÃO FÁCIL”, lançado em 2019.

Com a chegada do novo ano, Oséias continua a empreender e mostrar que ser genial é gerar facilidades, encontrando formas simples e fáceis para realizar o que já é feito, sempre com qualidade e leveza para encontrar o caminho na busca pela concretização de qualquer objetivo.

“Neste ano vou investir em um espaço de ecobussines para reunir empreendedores, trocar experiências, ter novas ideias, visões. Outra novidade será o lançamento do meu segundo livro. O tema? Ainda é segredo”, conta Oséias Gomes que administra mais de 1200 franquias espalhadas pelo Brasil.

Website: https://www.oseiasgomes.com.br