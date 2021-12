Valvoline destaca a importância da revisão de férias do veículo

Compartilhe Facebook

Verificar se o período de troca do óleo do motor está em dia, bem como o seu nível, assim como checar o nível do fluido do sistema de arrefecimento e as condições dos pneus são cuidados básicos que o motorista deve ter antes de pegar a estrada.

Ao se aproximar da época de fim de ano, chegam as férias de verão e as estradas ficam bem movimentadas. Mas, antes de sair para viajar, o motorista deve fazer uma inspeção em alguns itens básicos para garantir uma viagem segura.

A Valvoline, fabricante com mais de 150 anos de história na fabricação de lubrificantes e fluidos, destaca quais itens dos veículos devem ser checados em uma revisão básica.

O óleo do lubrificante, por exemplo, é essencial para garantir o bom funcionamento do motor, para isso, deve-se respeitar os intervalos de troca, conforme o manual do fabricante, e também avaliar se há vazamentos e o nível, lembrando que a checagem precisa ser feita com o motor desligado e frio em solo sem declive. Para garantir que a inspeção seja realizada de forma eficaz, a melhor forma é verificar o nível pela manhã, antes de sair com o veículo.

Ao fazer a substituição do óleo lubrificante, é preciso ficar atento à especificação do produto indicado pela montadora.

Vazamentos no sistema de arrefecimento são outros problemas que podem ser evitados com uma revisão em mangueiras para visualizar ressecamentos ou fissuras e no nível do fluido no reservatório que deve estar entre máximo e médio.

O líquido de arrefecimento tem como função realizar a troca de temperatura do motor e durabilidade. A troca do fluido no veículo deve ser feita de acordo com as recomendações da montadora que também indica as suas especificações e a proporção de diluição em água desmineralizada.

Com relação aos pneus, é necessário ver a calibragem também conforme a indicação da montadora, bem como fazer a inspeção visual dos sulcos, pois há uma medida limite que indica o desgaste e a hora da substituição por novos produtos, sempre seguindo as orientações contidas no manual do veículo.

Vale lembrar também que existem outros fluidos no veículo de extrema importância e que merecem atenção, como fluidos de freio e fluido da transmissão automática que devem ser revisitados para evitar paradas indesejadas do veículo.

Para mais informações, basta acessar o site da Valvoline www.valvoline.com.br.