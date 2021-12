Calibragem dos pneus garante mais segurança e bom desempenho do veículo

Compartilhe Facebook

Especialmente em viagens mais longas, a calibragem dos pneus faz toda a diferença.

A calibragem dos pneus é uma das manutenções mais importantes para um veículo, ainda que isso seja bastante negligenciado por proprietários de automóveis. A pressão ideal que deve estar presente dentro dos pneus do automóvel é fundamental para garantir a segurança, bem como o desempenho adequado, seja na estrada ou em ruas urbanas.

Um dos motivos que destaca a importância da calibragem dos pneus é o fato de que um pneu com pressão abaixo da recomendada ocasiona maior consumo de combustível do carro. Vários testes feitos por fabricantes mostram que os pneus descalibrados podem resultar em um aumento de 10% do combustível, por exemplo. Mas os problemas não param por aí, uma vez que haverá também redução da vida útil do pneu, bem como da vida útil da caixa de direção e suspensão do automóvel. Ou seja, não calibrar os pneus significa ter que lidar com uma série de problemas extras que podem ser extremamente custosos.

Outro motivo que destaca a importância de calibrar os pneus do veículo é o maior risco de acidentes. Se o pneu está um pouco mais esvaziado, a dirigibilidade do automóvel será fortemente prejudicada, além da distância de frenagem que também é alterada devido aos efeitos colaterais de pneus mais murchos.

Dessa forma, deixar de calibrar os pneus pode gerar uma série de prejuízos Alguns deles são: maior risco de o pneu desencaixar da estrutura da roda, menos aderência, maior risco de acidentes, instabilidade na hora de dirigir e, como já destacado, maior consumo de combustível em decorrência do maior esforço do motor.

Quando calibrar os pneus?

Sabendo-se da importância de calibrar os pneus, a próxima dúvida, que é algo bastante natural, é saber quando ou com que frequência essa manutenção deve ser realizada. Não há uma constância a ser seguida, no entanto, a calibragem deve ser feita de forma periódica para evitar os problemas maiores.

Caso o veículo seja usado constantemente para viagens longas, por exemplo, o intervalo de tempo entre uma calibragem e outra deve ser maior. Recomenda-se que esse procedimento seja feito a cada três ou quatro dias, nesses casos. Por outro lado, automóveis que estão mais restritos aos trajetos urbanos podem ter os pneus calibrados a cada 15 dias ou uma vez por semana.

Quais as vantagens de manter a calibração dos pneus em dia?

Um dos motivos é uma melhor dirigibilidade, além de melhor estabilidade quando o veículo estiver sendo utilizado. Como já destacado, pneus com pressão abaixo do recomendado podem aumentar a distância de frenagem e prejudicar a estabilidade do automóvel, mesmo em trajetos mais tranquilos.

Pneus calibrados sofrem menor desgaste, além disso, quem mantém os pneus calibrados registra um gasto menor de combustível. Isso ocorre devido ao fato de que o peso do veículo será distribuído uniformemente ao longo da estrutura do veículo quando os pneus estão calibrados e isso exige menos esforço do motor.

Dessa forma, a calibragem do pneu é uma questão econômica e também de segurança para os donos de veículos. Pneus descalibrados podem resultar em problemas em outras partes do automóvel, ou seja, mais gastos com manutenção e troca de peças, além do risco que é dirigir com pneus descalibrados, pois a possibilidade de acidentes nesse cenário é ainda maior.

