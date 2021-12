LATAM reduz preços e oferece passagens aéreas Montes Claros/SP por apenas R$ 367

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 30 de dezembro de 2021.

Aeronave da LATAM que fará os voos de Montes Claros para São Paulo. (foto: Tudo Viagem)

A LATAM lançou uma promoção de passagens aéreas para marcar a entrada da companhia no mercado do Norte de Minas. A partir de 29 de março de 2022 a LATAM terá voos diários de Montes Claros para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos). A nossa equipe encontrou passagens aéreas por apenas R$ 367,21 no voo direto da LATAM de Montes Claros para São Paulo para viagem em junho de 2022. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Mas se você pretende viajar no final de março, quando começam os voos da LATAM, a ida e a volta do Norte de Minas para São Paulo estão disponíveis por R$ 401,21, valor com todas as taxas inclusas. O Aeroporto de Guarulhos é o principal centro de distribuição de voos da LATAM para os destinos nacionais e internacionais. No dia 5 de abril do ano que vem a LATAM terá voos de Juiz de Fora (Aeroporto Regional) para o Aeroporto de Guarulhos.

Promoção voos da Gol

Quem for viajar no mês de abril pela Gol de Montes Claros para São Paulo encontra passagens aéreas de ida e volta por R$ 580,63. Até a semana passada, antes e a LATAM anunciar voos em Montes Claros, as passagens da Gol estavam sendo vendidas por mais de R$ 800.

A entrada da LATAM em Montes Claros também vai ajudar na redução dos preços das passagens da Azul, companhia que oferece voos diários para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins). A redução ocorre em todos os mercados onde há aumento da oferta de voos.

