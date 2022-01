Campinas faz busca ativa de beneficiários de auxílio

Compartilhe Facebook

3 de janeiro de 2022.

Campinas, SP 3/1/2022 – “O contato telefônico já se constitui no primeiro passo para garantir o auxílio”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal.

Segundo estimativas prévias da Administração Municipal, cerca de 350 famílias têm direito a receber o benefício

A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, está realizando busca ativa dos potenciais beneficiários do Auxílio Campinas Protege. Segundo estimativas prévias da Administração Municipal, cerca de 350 famílias têm direito a receber o benefício, mas apenas 3 pleitearam até o momento.

“Procurem, via telefone, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas. O contato telefônico já se constitui no primeiro passo para garantir o auxílio. É importante destacar que as pessoas com direito ao benefício, na ocasião da publicação do decreto municipal, em 16 de dezembro, têm até 16 de março para solicitar o benefício”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal.

São beneficiárias as famílias que registraram óbito de um ou de ambos os pais a partir da vigência do estado de calamidade pública, decretado pelo município no dia 21 de março de 2020.

Os beneficiários não precisarão entrar em filas para solicitar o auxílio. O pedido deve ser feito pelos Whatsapps do Cadastro Único: Cadastro Único Whatsapp Norte 19 9-9392-4913; Cadastro Único Whatsapp Sul 19 9-9443-8253; Cadastro Único Whatsapp Sudoeste 19 9-9493-1419; Cadastro Único Whatsapp Noroeste 19 9-9548-1412; Cadastro Único Whatsapp Leste 19 9-9476-4677. Pelo telefone, a pessoa já dá entrada no pedido e terá orientação quanto aos documentos necessários e o devido agendamento. O Auxílio Campinas Protege será concedido a famílias já inscritas no Cadastro Único até a data do óbito, desde que tenham domicílio fixado há pelo menos um ano em Campinas e que se encontrem com renda de até meio salário mínimo (até R$ 606).

Nos casos de orfandade bilateral (quando ocorre o falecimento de ambos os pais), fará jus ao recebimento do Auxílio Campinas Protege a família extensa, detentora da guarda ou tutela da criança ou adolescente, desde que também esteja de acordo com o critério de renda. O valor total do auxílio é de R$ 1.666,53, com três parcelas de R$ 555,51.

Website: https://www.campinas.sp.gov.br/governo/assistencia-social-seguranca-alimentar/