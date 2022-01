Estudo destaca a importância da experiência do consumidor

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 4 de janeiro de 2022.

Curitiba, PR 4/1/2022 – “Os conceitos ganharam termos mais técnicos, mas a essência do bom atendimento segue a mesma”, destaca Leonardo Badotti, CEO e fundador da Solvis.

Embora área tenha crescido nos últimos anos, o bom atendimento segue sendo fundamental para alavancar bons resultados.

Pesquisa diz que 81% dos consumidores gastam mais em empresas que proporcionam uma boa experiência – é o que revelou o levantamento da Opinion Box, feito com mais de 2 mil consumidores de todas as regiões do Brasil. A área, que surgiu no meio de tecnologia e conta com conceitos como “customer success”, fala de algo simples: atender e ajudar os consumidores.

“Os conceitos ganharam termos mais técnicos, mas a essência do bom atendimento segue a mesma”, destaca Leonardo Badotti, CEO e fundador da Solvis – empresa de tecnologia, que desenvolve soluções de pesquisa para pontos de venda.

Mais do que coletar dados, o CEO ressalta a importância de ouvir os clientes para construir uma boa experiência: “Insights, lições e base para escalar soluções são fundamentais na hora de cuidar da relação com os clientes”, afirma.

Para além da compra

Segundo a pesquisa da Opinion Box, a experiência do cliente não se resume apenas à compra ou à contratação de um serviço, mas visitar o site da marca, entrar em uma loja, pedir uma informação sobre um produto, receber um email com uma oferta ou promoção, ligar para fazer uma reclamação, solicitar uma troca. Todas essas interações, em conjunto, representam a experiência do cliente, destaca o documento.

88% dos profissionais que participaram concoram que empresas que oferecem uma boa experiência aos seus clientes são mais lucrativas.

“Uma boa experiência acontece quando o cliente atinge o objetivo que ele deseja por meio das interações com a empresa. E agora mais do que nunca, interações de longo prazo”, pontua Badotti. “Cada detalhe importa”, finaliza.

Desde 2000 a Solvis desenvolve soluções para conectar clientes e empresas. Por meio de pesquisas de satisfação, a Solvis auxilia outros negócios a aprimorarem seus serviços e produtos.

Website: https://solvis.com.br/