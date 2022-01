Foz do Iguaçu avança no ranking das cidades inteligentes

5/1/2022 – Foz do Iguaçu subiu trinta e cinco posições no ranking de 2020 para 2021 como resultado de um esforço conjunto

Cidade paranaense ganha destaque no ranking nacional Connected Smart Cities 2021; para empresário, título traz perspectivas para potencial turístico de negócios

Foz do Iguaçu (PR) está entre as cinco cidades mais inteligentes do Paraná e entre as cem mais inteligentes do Brasil no ranking nacional Connected Smart Cities 2021, conforme estudo desenvolvido pela Urban Systems para o evento homônimo, idealizado pela Urban Systems e pela Necta desde 2015. Este ano, a cidade paranaense ganhou destaque com os indicadores “Empreendedorismo” e “Meio Ambiente”.

O ranking é composto por setenta e cinco indicadores, cinco a mais do que a edição passada, e classifica as cidades brasileiras conforme onze eixos temáticos (mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, empreendedorismo, educação, saúde, segurança, energia, governança e economia).

Este ano, Foz do Iguaçu alcançou a 79ª posição a nível nacional, 15ª regional e 6º estadual. Para Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, vice-presidente do Visit Iguassu e diretor financeiro da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo), a conquista demonstra que diversas melhorias foram feitas ao longo dos anos, mas que muitas ainda deverão ser aprimoradas.

“Foz do Iguaçu subiu trinta e cinco posições no ranking de 2020 para 2021 como resultado de um esforço conjunto. A cada ano, a cidade vem implementando estratégias e investimentos, que agora apresentam resultados concretos, como demonstram os indicadores de empreendedorismo e meio ambiente”, complementa.

Entre as dez primeiras colocadas, São Paulo (SP) ocupa o primeiro lugar no Ranking Geral do Connected Smart Cities 2021, sendo seguida por Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Brasília (DF), Vitória (ES), São Caetano do Sul (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Niterói (RJ) e Salvador (BA).

Para empresário, título traz novas perspectivas para Foz

Mendes acredita que Foz do Iguaçu deve avançar ainda mais posições nos próximos anos com ações do programa Vila A Inteligente, desenvolvido com as parcerias do PTI-BR (Parque Tecnológico Itaipu), Itaipu Binacional, ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e a prefeitura municipal.

Para o sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, o título de cidade inteligente traz um impacto positivo para Foz, já que torna o local ainda mais atrativo para os turistas brasileiros e estrangeiros. Em 2019, antes da pandemia de Covid-19, o Parque Nacional do Iguaçu bateu recorde de visitação com 2.020.358 pessoas, segundo informações da própria organização, ocupando a segunda posição em maior número de visitantes, atrás do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Além disso, devemos obter diversas melhorias para a qualidade de vida e o bem-estar da população, assim como o fortalecimento do turismo de negócios, pois novas empresas vão se instalar por aqui, gerando renda e emprego tanto no setor comercial, quanto industrial e turístico”, acrescenta.

A respeito das viagens corporativas, em particular, o vice-presidente do Visit Iguassu destaca que, desde o início da crise sanitária, o segmento apresentou retração à medida que eventos foram cancelados, e Foz do Iguaçu sentiu o impacto. “Agora, com o avanço da vacinação, o setor apresenta recuperação, com o faturamento em setembro chegando a R$ 453,4 milhões – uma alta de 96% em relação a setembro de 2020”, destaca, citando indicativos da Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas).

“Para além do turismo de lazer, já consolidado por conta das Cataratas – que foram eleitas uma das 7 Maravilhas da Natureza -, acreditamos que a boa posição no ranking Connected Smart Cities 2021 pode contribuir para a retomada do turismo de negócios em Foz do Iguaçu, colocando a cidade no mapa das melhores cidades para se investir”, conclui.

